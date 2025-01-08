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瑞銀林鎮鴻料今年內地新房成交面積跌約一成 二手相對平穩

自內地九月底出招救樓市，內地賣樓數據回升。瑞銀投資銀行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻 （John Lam）表示，2024年12月份內地一、二手網簽成交數據比較好，但實時數據反映在12月下半旬已回落，認為12月份數據佳主要反映10月及11月政策放寬帶來的需求透支及釋放，相信2025年1月或2月份成交數據或向下，並預期今年新房成交面積會下跌10%左右；二手會相對平穩，因現時持續有二手房替代一手房趨勢。

談及近期內房境內重組的情況，當中融創中國（1918）已有多隻境內債券獲投資者支持重組，林鎮鴻表示，國內債務重組多以展期為主，未有如境外可削債（haircut）、債轉股等這些重要成份。但融創的境內重組具leading indicator意義，因其重組需要證監、外管局審批才可進行，反映監管當局亦開始允許境內債重組，或為內房境內重組打開大門；但像融創的債務中，仍有一大部分是銀行貸款未有重組，他認為非常需要處理，因若能重組則「發展商可以資金、庫存都轉得起上來」，但銀行業會受較大影響。

 

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