自內地九月底出招救樓市，內地賣樓數據回升。瑞銀投資銀行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻 （John Lam）表示，2024年12月份內地一、二手網簽成交數據比較好，但實時數據反映在12月下半旬已回落，認為12月份數據佳主要反映10月及11月政策放寬帶來的需求透支及釋放，相信2025年1月或2月份成交數據或向下，並預期今年新房成交面積會下跌10%左右；二手會相對平穩，因現時持續有二手房替代一手房趨勢。