港股連跌3日，見逾1個月低，國指失守7000點關。大市成交、恒指波幅下降，北水流入續增，創1個月最多。

昨日急挫的騰訊（0700）未止跌，曾見去年9月11日後新低，股份連跌6日，是2023年4月25日後最長連跌，全日成交354.5億元。腦動極光（6681）上市，升3.4%。

恒指今早低開56點，高位升36點，低位跌336點，高低波幅372點。上升股份比例為17.76%，下跌為45.12%，無升跌為37.1%。

恒指收市跌167點或0.86%，報19279點，大市成交金額1683億元，較上日減少18.14%，是1月6日1216.35億元成交後最少；國指跌59點或0.84%，報6990點。恒生科技指數收報4307點，跌1.09%。

藍籌股成交金額957.68億元，佔大市成交56.9%；科指成份股成交金額685.25億元，佔大市成交40.71%；國指成份股成交金額876.34億元，佔大市成交52.07%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.72億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.73%，至126.85億元，佔大市成交7.53%。牛熊證成交金額68.14億元，增加8.7%；窩輪成交金額58.71億元，減少3.42%。

藍籌22隻升，60隻下跌，1隻無升跌。網易（9999）升2.98%，收報141.6元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌7.58%，收報62.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報79.3元，升3.46%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報62.15元，跌7.58%。

恒指跌穿100天線(19463.77點)。科指下試100天線(4217.61點)。

北水南下合計淨流入148.73億元，較上日增加15.26%，淨流入金額是2024年12月2日196.53億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入1051.17億元，對上一次連續14日淨流入是12月3日。北水本月累計流入486.8億元，按月減少49%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.73%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見19111.54點，是2024年11月27日19061.6點後最低。今日收市報19279.84點，是2024年11月26日後收市新低，當日報19159.2點。連跌3日，累計跌480.43點，對上一次連跌3日是2024年12月17日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2024年11月25日。

科指曾跌最多2.36%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。低見4252.04點，是2024年11月27日4188.74點後最低。今日收市報4307.4點，是2024年11月26日後收市新低，當日報4221.99點。連跌3日，累計跌95.72點，對上一次連跌3日是1月2日。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.7%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見6930.02點，是2024年12月2日6927.56點後最低。今日收市報6990.65點，是2024年11月29日後收市新低，當日報6946.68點。連跌3日，累計跌168.63點，對上一次連跌3日是2024年12月17日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2024年11月25日。

午後消息股表現

東方甄選（1797）澄清：從未有人辱罵董宇輝。收報17.3元，升2.61%。

補貼出台 手機、車股普遍下跌 家電股上升。

手機設備

鴻騰（6088）收報3.38元，跌5.32%。

丘鈦（1478）收報5.71元，跌4.67%。

舜宇（2382）收報62.15元，跌7.58%。

高偉電子（1415）收報25.85元，跌6.68%。

通達（0698）收報0.087元，升11.54%。

瑞聲（2018）收報35.6元，跌7.17%。

比亞迪電子（0285）收報40.45元，跌3.23%。

信利國際（0732）收報1.16元，無升跌。

富智康（2038）收報0.82元，跌2.38%。

小米（1810）收報32.8元，跌3.95%。

汽車股

吉利（0175）收報13.98元，無升跌。

比亞迪（1211）收報254.4元，跌1.85%。

小鵬（9868）收報48.55元，升2.32%。

理想（2015）收報91.55元，跌1.4%。

蔚來（9866）收報33.8元，跌7.14%。

零跑（9863）收報30.5元，跌1.29%。

恒大汽車（0708）收報0.199元，跌1.97%。

家電股

海信家電（0921）收報28元，升7.9%。

海爾智家（6690）收報27.05元，升2.85%。

美的集團（0300）收報79.3元，升3.46%。

ＴＣＬ電子（1070）收報6.31元，升1.61%。

紫金礦業（2899）通過向西藏日喀則地震災區捐款3000萬人幣。收報14.62元，跌0.81%。

今早及隔晚消息股表現

渣打（2888）發行10億美元可轉換證券。收報95.2元，跌1.86%。

腦動極光（6681）上市，定價3.22元。曾升最多8.39%，低位跌2.8%，收報3.33元，升3.42%。

雅視光學（1120）擬與伙伴合作開發智能眼鏡及VR相關光學配件。收報1.59元，升7.43%。

甘露國際（6836）將於本周四除牌。停牌。

Naspers減持騰訊（0700）。騰訊豪擲15億元回購393萬股。騰訊：被美納入軍企名單是錯誤，不影響集團業務，擬複議以糾正錯誤。收報369.2元，跌2.74%。

騰訊曾跌最多3.69%，低見365.6元，是2024年9月11日365元後最低。收市報369.2元，是2024年9月10日後收市新低，當日報368.6元。連跌6日，累計跌49.79元，對上一次連跌6日是2023年4月25日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2024年10月31日。

博駿教育（1758）擬以不超過5300萬元參與宜賓市商銀國際配售。收報0.221元，跌11.6%。

平安資產管理增持農行（1288）至5%以上。收報4.26元，無升跌。

平保增持工行（1398）。收報4.94元，升0.61%。

耀才證券（1428）首三財季多賺8%，於去年底客戶戶口57.9萬個。收報2.15元，跌1.38%。

破頂股表現

破頂股包括，力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.36元，收報2.31元，升0.43%；瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.27元，收報4.23元，升0.95%；經緯天地（2477）創上市新高，見14.8元，收報12.72元，升3.75%；重塑能源（2570）創上市新高，見198.2元，收報181元，跌7.98%；健康之路（2587）創上市新高，見16.2元，收報16.18元，升4.79%；腦動極光（6681）創上市新高，見3.49元，收報3.33元，升3.42%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143.85元，收報1143.85元，升0.07%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見904.6元，收報903.5元，升0.13%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.6元，收報19.6元，升0.26%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1081.55元，收報1081.55元，升0.05%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1051.45元，收報1051.45元，升0.01%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.6元，收報2.59元，無升跌；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.36元，收報0.36元，無升跌；奧威控股（1370）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升7.46%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.94元，跌1.05%；九興控股（1836）創52周高，見16.68元，收報16.62元，升2.59%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.305元，收報0.295元，跌3.28%；美麗田園醫療健康（2373）創52周高，見18.98元，收報18.7元，跌0.11%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.93元，收報7元，跌1.41%；中國聖牧 （1432）低見0.159元，收報0.16元，跌1.84%；中國聖牧（1432）低見0.159元，收報0.16元，跌1.84%；新世界發展（0017）低見4.71元，收報4.78元，跌2.65%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.104元，收報0.104元，跌13.33%；資本界金控（0204）低見0.062元，收報0.067元，升3.08%；復興亞洲（0274）低見0.035元，收報0.035元，跌7.89%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.325元，收報0.33元，跌5.71%；世紀城市國際（0355）低見0.121元，收報0.127元，跌3.05%；保德國際發展（0372）低見0.101元，收報0.17元，跌38.18%。

71隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見4.38元，收報4.42元，跌2%；美麗華酒店（0071）低見9.05元，收報9.05元，跌0.11%；國際家居零售（1373）低見0.96元，收報0.97元，無升跌；兗煤（1171）低見8.14元，收報8.26元，跌4.73%；大快活集團（0052）低見5.94元，收報5.96元，跌0.67%；結好控股（0064）低見0.124元，收報0.125元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；大生地產（0089）低見1.65元，收報1.65元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.34元，收報0.345元，跌9.21%；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.51元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.155元，收報0.13元，升136.36%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.275元，收報0.27元，升25%；世紀聯合控股（1959）收報0.495元，升22.22%；天泓文創（8500）收報0.64元，升20.75%；江山控股（0295）收報0.02元，升17.65%；惠陶集團（8238）收報0.36元，升16.13%；基石控股（1592）收報0.029元，升16%；ＡＶ策劃推廣（8419）收報0.06元，升15.38%；京基金融國際（1468）收報0.76元，升15.15%；三寶科技（1708）收報0.35元，升14.75%。

下跌異動股，包括，保德國際發展（0372）創上市新低，見0.101元，收報0.17元，跌38.18%；領地控股（6999）收報0.111元，跌32.73%；辰興發展（2286）收報0.209元，跌27.93%；易通訊集團（8031）收報0.2元，跌25.93%；恆泰裕集團（8081）收報0.042元，跌23.64%；大同集團（0544）創上市新低，見0.057元，收報0.057元，跌21.92%；元亨燃氣（0332）收報0.023元，跌20.69%；智數科技集團（1159）收報1元，跌20%；雲能國際（1298）收報0.8元，跌19.19%；眾淼控股（1471）收報8.73元，跌19.17%；神通機器人教育（8206）收報0.052元，跌18.75%。

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