憑藉MPI牌照，XTransfer可提供包括開戶、本地匯款、跨境匯款、電子貨幣發行等服務，以滿足區內對安全便捷跨境支付解决方案不斷增長的需求。綜合的支付解决方案預計很快在新加坡推出，服務包括為外貿中小企業提供極速開戶、便捷充值、靈活貨幣兌換、以及為新加坡的外貿中小企業量身定制的簡化跨境收款和支付解决方案。

XTransfer成立於2017年，其連結全球大型金融機構和中小企業，為其提供安全合規、快速、便利、低成本的跨境貿易收付款方案。目前累積超過55萬家企業客戶，已成為內地業內的第一平台。其一站式多幣種賬戶覆蓋超過200多個國家或地區，以及15種以上貨幣。當買賣雙方都使用XTransfer賬戶時，可達到貨款7x24安全合規秒速到賬，預計節省95%的匯款手續費和80%的換匯成本，實現貿易資金全流程流轉無阻滯。XTransfer不僅旨在增强中國與新加坡中小企業間的貿易往來，還致力於簡化新加坡公司與其全球合作夥伴之間的外貿交易。

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示，獲得新加坡金融管理局頒發的牌照，標誌著XTransfer在東南亞市場拓展中邁出關鍵一步。這不僅彰顯了他們對最高監管合規標準的承諾，也體現他們提供安全、合規、便捷和高效跨境支付服務的决心。憑藉這項牌照，他們將充分利用新加坡作為東南亞金融中心的優勢，加強區内現有和潛在合作伙伴的關係。

其他報道

西九文化區擬建住宅涉2000伙 瑞銀：若政府不助地產商去貨 恐投地意欲低

瑞銀：美減息幅度收窄 今年港樓價僅平穩

【有片：投資王道】王弼：勿對特朗普言論掉以輕心

匯豐降新世界目標價29%至4元 維持「減持」評級

東方甄選澄清：從未有人辱罵董宇輝

滬深三大指數午後個別走 滬指連升兩個交易日

上商：今年P息料再降0.25厘 美國關稅或拖累港GDP增幅1個百分點

補貼出台 手機、車股普遍下跌 家電股上升

內地去年汽車報廢置換更新650萬輛 帶動汽車銷售逾9200億元

紫金礦業通過向西藏日喀則地震災區捐款3000萬人幣

內地推手機補貼15%涉每件最多500元谷消費 另擴大家電補貼範圍

【有片：埋身擊】加密貨幣處大型上落市階段 一旦失守料向下調整

比亞迪被指引進數百非法簽證華工赴巴西建廠

半日沽空金額減39% 騰訊沽空減60%

恒指半日跌309點 科指跌2.2% 騰訊續見3個月低 腦動極光上市反覆平收

陳茂波：去年落戶香港的內地和外國公司增一成

人民幣HIBOR隔夜息由3年高位回落

布魯可IPO據報擴大集資規模 以上限定價

傳蘋果明年第三季推折疊iPhone

滬深三大指數半日向下 滬指以近半日低位收市

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 貨幣總結餘近三周高