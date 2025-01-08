B2B跨境貿易支付平台XTransfer宣布，獲新加坡金融管理局（MAS）根據《2019 支付服務法》頒發大型支付機構牌照（MPI）。這鞏固其在B2B跨境支付行業的領先地位，新加坡金融管理局於今年1月1日向其正式發放該牌照。
憑藉MPI牌照，XTransfer可提供包括開戶、本地匯款、跨境匯款、電子貨幣發行等服務，以滿足區內對安全便捷跨境支付解决方案不斷增長的需求。綜合的支付解决方案預計很快在新加坡推出，服務包括為外貿中小企業提供極速開戶、便捷充值、靈活貨幣兌換、以及為新加坡的外貿中小企業量身定制的簡化跨境收款和支付解决方案。
XTransfer成立於2017年，其連結全球大型金融機構和中小企業，為其提供安全合規、快速、便利、低成本的跨境貿易收付款方案。目前累積超過55萬家企業客戶，已成為內地業內的第一平台。其一站式多幣種賬戶覆蓋超過200多個國家或地區，以及15種以上貨幣。當買賣雙方都使用XTransfer賬戶時，可達到貨款7x24安全合規秒速到賬，預計節省95%的匯款手續費和80%的換匯成本，實現貿易資金全流程流轉無阻滯。XTransfer不僅旨在增强中國與新加坡中小企業間的貿易往來，還致力於簡化新加坡公司與其全球合作夥伴之間的外貿交易。
XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示，獲得新加坡金融管理局頒發的牌照，標誌著XTransfer在東南亞市場拓展中邁出關鍵一步。這不僅彰顯了他們對最高監管合規標準的承諾，也體現他們提供安全、合規、便捷和高效跨境支付服務的决心。憑藉這項牌照，他們將充分利用新加坡作為東南亞金融中心的優勢，加強區内現有和潛在合作伙伴的關係。
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