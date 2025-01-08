Tangiamo Touch Technology AB (publ)（下稱Tangiamo）與匯彩控股（1180）旗下匯科（澳門）股份宣佈，雙方簽署兩年期相互分銷協議。該等分銷協議，涵蓋各家公司的線下娛樂場之電子娛樂遊戲機、軟件系統以及平台，且即時生效。根據協議，Tangiamo將把滙彩旗下品牌「LT Game」的電子娛樂解決方案帶入歐洲市場，包括其最新的創新產品「Mori Dice」和「龍虎百家樂」。同時，滙彩將把 Tangiamo 的「MultiPLAY」產品和智慧自動骰子識別（「iADR」）系統引入包括澳門和菲律賓在內的亞洲主要娛樂市場。
該等協議透過增加 LT Game的經驗證電子娛樂機器和系統，擴展了Tangiamo在歐洲的產品組合。Tangiamo行政總裁Chris Steele表示，透過把LT Game的經驗證產品加入他們的產品組合，使他們現在可為客戶提供完整的電子娛樂解決方案，增加產品安裝的收入潛力。
對於LT Game而言，今次協議通過Tangiamo的銷售管道和法規上的專業知識，為LT Game提供機會，直接進入不斷增長的歐洲市場。尤其是透過融合Tangiamo的iADR技術，以增強LT Game的「Speedwave」平台。LT Game首席運營官區漢文表示，Tangiamo的創新娛樂解決方案與LT Game的產品適合亞洲市場。這種合作夥伴關係讓他們通過一個成熟的本地業務參與者，從而提供了進入歐洲市場的寶貴機會，這正是一個雙贏的方案，增強了兩家公司在全球娛樂行業的地位。
匯彩今日收報0.88元，跌1.12%，成交額達11.38萬元。
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