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澳新：政策見效 料內地去年第四季GDP增5.3% 全年增4.9%

澳新銀行報告指，內地9月出台政策見成效，預期2024年第四季GDP增5.3%，全年則達4.95%。預計2025年內地或設定GDP增長5%，高過市場預期的4.5%。

報告指，9月政策出台後，12月官方和財新PMI均連續三個月於擴張區間，顯示出對整體經濟的持續正面作用。12月非製造業PMI表現突出，創九個月新高至52.2，主要是由於零售和旅遊業的需求增加。

在第四季經濟數據改善的支撐下，澳新預期，2024年第四季GDP將年增5.3%，得益於服務業顯著改善。這將使2024年GDP年增率達到4.95%，符合該行預期，亦與官方GDP目標緊密契合。認為，中國可能設定2025年GDP增長目標為5%，高於市場預期的4.5%。

零售方面，澳新認為，在各地方政府推出消費券和「以舊換新」計劃支持下，預計零售額將年增3.7%。料勢頭將持續到農曆新年慶祝活動結束（2025年2月中旬）。

通縮壓力方面，澳新預計仍會存在，預計12月CPI將降至0%，為2024年1月以來的最低水平。在金屬價格下跌的推動下，PPI可能下降2.6%。

 

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