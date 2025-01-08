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國泰：6月重啟羅馬直航服務

國泰航空（0293）公布開辦第12個歐洲航點，將於今年6月5日重啟香港與羅馬的直航服務，新航線為每周三班(周一、四、六)，進一步邁向集團於2025年內達至100個航點的目標。另外，米蘭航線的班次在今年夏季亦會由現時每周五班增至每日一班。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，「國泰航空與意大利的淵源深厚，至今已接近40年。國泰在1986年首次開辦香港往返羅馬的直航航班。我們深知顧客一直熱切期待這條航線回歸，因此很高興在今年夏季重啟往返意大利首都的航班。無論是商務出行、休閒旅行還是參與2025禧年的慶祝活動，我們都期待及歡迎顧客乘搭國泰航班暢遊羅馬，體驗世界一流的服務」。

國泰航空往來羅馬的航班服務將由空中巴士A350-900客機營運，設有配備平臥睡牀的商務客艙、寬敞的特選經濟客艙及舒適的經濟客艙以供選擇。

國泰稱，集團的客運網絡將繼續擴展，經已宣布於2025年開通6個新航點，未來更將陸續增加。除羅馬外，國泰航空會於今年3月開通海德拉巴、4月開通達拉斯、6月開通慕尼黑及8月開通布魯塞爾的直航航班，而集團旗下低成本航空公司香港快運則於本月開通仙台航線。兩家航空公司的全球客運航點總數預計在2025年內突破100大關。

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