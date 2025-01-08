三一重裝國際（0631）發出盈利預警。該集團料由於需要因應油氣裝備業務經營業績低於預期產生商譽減值4.7億元（人民幣、下同），及要就待售物業減值虧損約2.8億元，因此預期截至去年底止年度淨溢利，會按年減少約25%至45%至約10.11億元至13.79億元。該集團指，料於3月底前刋發年度業績。
該集團強調，是次減值虧損為一次性非現金開支，不會對現金流量造成影響。其因應油氣裝備業務的營運情況，已經嚴控應收賬款風險，主動放棄部分高風險訂單。另在需求下降下，使得油氣裝備業務營業收入下降，其在去年底的調研和預測顯示，主要中國油氣開發公司油氣開發類資本性開支同比下降11%，這亦令到集團的油氣裝備業務營業收入在去年出現了下降。
同時由於行業競爭加劇，造成油氣裝備業務市場份額與毛利率下降。其在國際化業務起步晚，未能實現業績，因此未能對沖國內需求下降趨勢。由集團委聘的估值師採用收益法計算商譽減值，並預計油氣裝備業務將出現商譽減值虧損。
至於因應待售物業減值虧損方面，該集團指出，其於2017年透過一間附屬公司收購珠海市總佔地面積約5萬平方米的地塊，涉資近6.25億元，地塊用於開發三一藍海花園項目。該盤於2020年8月起開始銷售。管理層考慮到三一藍海花園項目所在珠海市高欄港經濟區周邊物業成交均價與成交量於2024年均產生較大幅度下降，基於審慎性原則，加上委聘的估值師評估，料待售物業將出現減值虧損。其表示，擬通過「體驗式銷售、套餐銷售」等各種方式吸引購買客戶，有針對性的加大促銷力度。
該集團昨日收市價4.38元，跌0.68%，成交額達826萬元。
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