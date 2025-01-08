認購氣氛持續火爆的內地拼搭玩具品牌布魯可（0325）認購反應熱烈，繼昨日臨近中午截止認購時，港交所（0388）新股結算平台FINI短暫出現技術問題，今日FINI一度顯示布魯可要延期一日上市，至傍晚港交所網站顯示，FINI的狀態顯示有誤，布魯可會繼續按招股書上的上市時間表進行。
今日市場流傳一幅FINI系統載圖（見圖一），顯示布魯可上市日期為1月13日，較原定掛牌日1月10日延後一個交易日。
港交所今日傍晚於其網站表示，知悉有關布魯可集團有限公司的新股認購於FINI的狀態顯示有誤，該所確認該公司的招股程序仍在進行中，並會繼續按招股書上的上市時間表進行。其他在FINI進行中的新股認購狀態顯示正確無誤。港交所將適時知會市場最新消息。（見圖二）
本報今日報道，布魯可昨日中午截飛，由於認購反應太熱烈，有券商於昨日臨近中午截止認購，當提交認購申請時，FINI曾短暫出現技術問題，並獲港交所發言人確認，FINI於昨日曾出現技術問題，並影響一宗正在進行的新股申請。
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