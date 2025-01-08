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FSM：港股盈利橫行 不明朗因素增 料恒指今年目標19750點

去年恒指上升18%，不過FSMOne ( 香港 ) 總經理沈家麟指去年恒指曾跌指8倍市盈率，在低估值出現反彈。他對今年香港和內地股市看法審慎，恒指目標價看19750點，市場有估計內房問題帶來18萬億元（人民幣，下同）負財富效應影響消費，數千億元消費刺激意義不大。去年內地推出1500億元刺激消費，港股仍然受壓。

此外，沈家麟指經濟阻力較大，港股過去10年每股盈利橫行，即使部分企業如小米（1810）受惠電動車增長，但並非每間車企皆受惠，難以形成投資主題，相對同期美股盈利增長，加上今年有貿易戰、地緣政治因素，外資有其他股市選擇，入市港股動機不大。

他指內地中央應對經濟挑戰的態度積極，預計今年將進一步加大行動。若然推出更多貨幣政策和財政政策，在「穩住房、促消費下，投資者情緒或許錄得改善。我們認為中國股票的反彈浪能否持續，將取決於中美貿易因素和內地的長期結構性改革，而後者需要政策發力及放寬民營資本態度的兩個條件才能實現。

美股方面，沈家麟指出現時美股估值高於平均值逾1個標準差的昂貴水平，美國通脹主要由於服務情通脹和住屋成本帶動，租金自2023年中已未能回落，加上特朗普上台推出關稅會提高物品關稅，料美國通脹回升，聯儲局今年減息至4厘後將保持不變，一旦聯儲局停減息甚至掉頭加息，10年期國債孳息率或挑戰5厘，為美股帶來調整。

不過沈家麟認為，美股長期向好格局不變，預期今年上半年消化不確定性，下半年發力上升。他指美股企業盈利繼續增長，增長市盈率雖高但並非不合理水平，而在數碼經濟的領域上， 美國科技巨頭的環球商業模式和強大的競爭優勢持續向好，人工智能晶片的強勁需求帶動半導體產業目前正處於上行週期。另外，特朗普減息去監管一旦能夠貫徹，改善營商環境成為經濟新增長動力，美股寬度上升可由大型科企擴大至中小企。