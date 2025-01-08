金管局表示，就個別銀行而言，孵化器將提供一個一站式監管平台，讓銀行在全面推出DLT項目前可確認已充分落實相關的風險管理措施。通過平台，銀行可與金管局的專責團隊交流並獲得監管建議，亦可按需要選擇進行實境測試，以務實和持續演進的方式驗證和完善風險管理措施。

孵化器亦將推出一系列針對措施，促進銀行業對DLT風險管理最佳實踐的認知和了解，當中包括監管指引、業界分享會和前瞻性研究項目。這些項目長遠將有助提升銀行業引入DLT方案的能力。

金管局副總裁阮國恒表示，隨着銀行業的持續發展，當局必須提供一個支持創新的環境。金管局鼓勵銀行發展安全、高效，並能惠及整個行業以至社會的DLT方案，而DLT監管孵化器是我們策略中的重要一環。金管局在第四屆FiNETech活動中宣布推出孵化器，活動聚集了超過300名銀行、證券、保險、強積金和科技領域的專業人士，探討DLT如何在交易效率和資訊運用等方面協助金融行業開創新局面。

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