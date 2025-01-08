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金管局推監管孵化器促進負責任應用分布式分類帳技術

金管局公布，推出分布式分類帳技術監管孵化器，協助銀行負責任地開拓分布式分類帳技術（DLT）的潛力。孵化器是一項新的監管安排，旨在協助銀行全面發揮DLT的潛力，有效地管理相關風險。孵化器將增強個別銀行和整體銀行業的風險管理能力，特別是銀行在推出同時涉及DLT銀行基建和傳統銀行基建的服務（例如存款和貸款）時可能出現的風險，業界關注的代幣化存款將會是孵化器推出後的重點項目。

金管局表示，就個別銀行而言，孵化器將提供一個一站式監管平台，讓銀行在全面推出DLT項目前可確認已充分落實相關的風險管理措施。通過平台，銀行可與金管局的專責團隊交流並獲得監管建議，亦可按需要選擇進行實境測試，以務實和持續演進的方式驗證和完善風險管理措施。

孵化器亦將推出一系列針對措施，促進銀行業對DLT風險管理最佳實踐的認知和了解，當中包括監管指引、業界分享會和前瞻性研究項目。這些項目長遠將有助提升銀行業引入DLT方案的能力。

金管局副總裁阮國恒表示，隨着銀行業的持續發展，當局必須提供一個支持創新的環境。金管局鼓勵銀行發展安全、高效，並能惠及整個行業以至社會的DLT方案，而DLT監管孵化器是我們策略中的重要一環。金管局在第四屆FiNETech活動中宣布推出孵化器，活動聚集了超過300名銀行、證券、保險、強積金和科技領域的專業人士，探討DLT如何在交易效率和資訊運用等方面協助金融行業開創新局面。

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