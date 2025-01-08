該集團指，此次中期票據發行所募集的資金將用於補充營運資金。經上海新世紀資信評估投資服務評定，該票據及光大水務的信用評級均為AAA級。光大證券擔任該票據的主承銷商兼簿記管理人，招商銀行、浙商銀行、興業銀行、寧波銀行及渤海銀行擔任聯席主承銷商。

此次中期票據的發行創下全市場歷年來所發行的三年期熊貓債券發行利率新低。踏入新一年，其將繼續秉持審慎、務實的工作作風，致力於進一步探索和拓寬融資渠道，鞏固強化長短兼備的多元融資工具組合，為經營發展提供穩定、靈活的資金支持。

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