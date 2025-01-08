國際速遞公司DHL Express今天宣布，推出一系列全新的限量版時尚單品，該系列利用退役的DHL速遞員制服升級改造而成，不但為制服賦予新生命，更有助推動本地可持續時尚的發展，並支持新一代設計師應對時裝界面臨的環境挑戰。
本地知名時裝設計師徐逸昇（Angus Tsui）將退役的DHL制服，包括防水風褸、雨衣、工裝褲和外套夾層等衣料巧妙轉化為限量版單肩包、多功能斜揹包和銀包，產品兼具耐用性和實用性，同時減少浪費。此系列的時尚單品將於1月8日起開始接受預訂。
為進一步推動及支持本地可持續時尚發展，DHL將與本地非牟利團體Redress攜手舉辦慈善義賣。所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，用作支持及培育「Redress 設計大賽」之歷屆參賽設計師，而他們的設計更是同樣著重可持續性、可循環性和時尚性。
DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示，是次計劃不但有助我們實踐作爲時裝及零售業領先物流合作夥伴的使命，更有助提升公眾對可持續發展的認識。此外，他們十分自豪能夠推出一系列限量版時尚單品，並與Redress合作支持慈善，進一步為時裝界帶來正面的影響。
徐逸昇表示，這次合作讓他有機會將創意設計轉化為單品，並從DHL的運作中汲取靈感，將退役的DHL速遞員制服升級改造，成為兼具時尚實用的可持續單品，同時融入了DHL的標誌性外觀、商標和品牌顏色。
限量版升級再造系列將於1月8日起在angustsui.com/shop接受預訂，預計於第一季開始由DHL Express以GoGreen Plus服務派遞，該服務通過使用永續航空燃料減少運輸期間所產生的二氧化碳當量（CO2e）排放。
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