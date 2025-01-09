恒指今早低開25點或0.14%，報19254點，大市成交金額27億元；國指今早低開0點或0.01%，報6990點。恒生科技指數開市報4304點，跌0.06%。
大型科技股普遍下跌，騰訊（0700）跌1.14%，報365元；美團（3690）跌0.55%，報145.9元；小米（1810）跌0.3%，報32.7元；阿里巴巴（9988）無升跌，報80.9元；百度（9888）開市報79.65元，跌0.25%；快手（1024）開市報39.9元，跌0.37%；京東（9618）開市報134.7元，跌0.44%；網易（9999）逆市走高，開市報147.9元，升4.45%。
汽車股普遍捱沽，吉利（0175）開市報13.88元，跌0.72%；「蔚小理」低開，蔚來（9866）開市報33.6元，跌0.59%；小鵬（9868）開市報47.7元，跌1.75%；理想（2015）開市報91.5元，跌0.05%。比亞迪（1211）開市報256.4元，微升0.79%。
保險股跌幅明顯，友邦保險（1299）開市報52.9元，跌1.67%；平保（2318）跌0.35%，報42.9元；中國人壽（2628）跌0.29%，報13.8元。
新股方面，匯舸環保（2613）今日首掛，開報33.95元，較招股價31.8元高6.8%；同於今日掛牌的海螺材料科技（2560），開報1.39元，較招股價3元跌40%。
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