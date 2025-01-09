國統局城市司首席統計師董莉娟表示，12月CPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格由上月上漲1.0%轉為下降0.5%，影響CPI年減約0.09個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲12.5%和0.5%，漲幅均有回落；鮮果、牛肉、羊肉、食用油和穀物價格降幅在1.3%—13.8%之間。非食品價格由上月持平轉為上漲0.2%，影響CPI年增約0.14個百分點。非食品中，能源價格下降1.7%，降幅比上月收窄2.1個百分點；扣除能源的工業消費品價格繼續持平，其中金飾品價格上漲27.2%，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.7%和6.0%；服務價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

12月PPI跌2.3%

月內，全國工業生產者出廠價格及購買價格（PPI）按年均下降2.3%，跌幅比上月均收窄0.2個百分點，季均下降0.1%。 2024年全年，工業生產者出廠價格及購進價格均下降2.2%，跌幅比上年分別收窄0.8、1.4個百分點。

工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降2.6%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約1.93個百分點。其中，採掘工業價格下降4.6%，原物料工業價格下降2.2%，加工工業價格下降2.7%。生活資料價格下降1.4%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約0.36個百分點。其中，食品價格下降1.4%，衣著價格下降0.1%，一般日用品價格上漲0.6%，耐用消費品價格下降3.1%。

工業生產者購買價格中，黑色金屬材料類價格下降7.9%，燃料動力類價格下降5.9%，化工原料類價格下降4.7%，農副產品類價格下降3.9%，建築材料及非金屬類價格下降2.3 %，紡織原料類價格下降1.6%；有色金屬材料及電線類價格上漲11.4%。

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