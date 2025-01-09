恒指半日窄幅上落，收市升17點或0.09%，報19296點，大市成交金額774億元；國指升9點或0.13%，報6999點。恒生科技指數收報4314點，升0.17%。
大型科技股個別發展，小米（1810）、騰訊（0700）反彈，小米升2.59%，收報33.65元；騰訊升1.63%，收報375.2元；阿里巴巴（9988）無升跌，收報80.9元；美團（3690）跌2.32%，收報143.3元；京東（9618）收報132.5元，跌2.07%；網易（9999）收報144.7元，升2.19%；百度（9888）收報79.1元，跌0.94%；快手（1024）收報40元，跌0.12%。
美國總統拜登擬卸任前加強AI晶片出口管制，半導體晶片股升勢凌厲，龍頭中芯國際（0981）收報31.9元，升4.42%；華虹半導體（1347）收報20.65元，升2.74%；晶門半導體（2878）收報0.46元，升2.22%；宏光半導體（6908）收報0.54元，升1.89%。
航運重組或引發價格戰，港口海運價格下跌，中遠海控（1919）收報11.72元，跌3.93%；中遠海能（1138）收報6.7元，跌2.05%；中遠海運港口（1199）收報4.46元，跌1.33%；招商局港口（0144）收報13元，跌1.07%；東方海外（0316）收報109.9元，跌1.43%。
中國電動車製造商「蔚小理」表現不振，蔚來（9866）收報33.4元，跌1.18%；小鵬（9868）收報46.8元，跌3.6%；理想（2015）收報88.25元，跌3.6%，是跌幅最大的藍籌。
新股方面，匯舸環保（2613）今日首掛，半日收報33.4元，較招股價31.8元高5.03%；同於今日掛牌的海螺材料科技（2560），半日收報1.69元，較招股價3元跌43.7%。
市場轉而炒作消費降級概念，加上高盛報告引述康師傅（0322）高層估計去年純利增長目標(10%至15%)有上行潛力，該股收報11.1元，升11.22%，是升幅最大的藍籌。
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