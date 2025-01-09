星級分析師陸東表示，預計內地今年將會大幅度降存款利率，甚或減至負利率。另會減息降準、3月兩會前將有支持民企的政策鬆綁，及內地將繼續以置換方式化解地方債問題。於此政策公布及資金流動性改善的前提下，他預料今年的投資環境將會較過三年為好，由於A股及港股估值「過平」，將有兩成以上升幅，同時股市好轉同時亦令港樓市場好轉。
陸東出席東亞經濟展望提到「2025年經濟及市場展望」講座，內地目前消費力下降且失業率上升，過去投資股市樓市均錄得虧損之下，「內捲」不消費僅儲蓄的情况盛行，該趨勢於內地樓價下跌時更為明顯。因此陸東認為除減息降準之外，有必要將存款利率大幅降低，甚至「劈到負利率」，將數以萬億元人民幣的存款資金迫出到資本市場流動，並製造內需，指出「減貸款息係有用，但減存款息更有用。」
陸東提到，相對於G7及G20國家而言，內地中央政府負債比率偏低，認為中央政府有能力去吸收地方政府債務，料今年中央及地方政府債務置換計劃，將陸續有來。他提到中央政府主要支出為國防，但地方政府債務主要為社保等個人福利。另他亦認為3月兩會前，將有支持民企的鬆綁政策公布。
陸東指出，今年人民幣或有貶值空間，因內地息口與美息的息差較闊，而人幣貶值可助內地抵抗通縮，及有利內地出口。但他預計人民幣眨值同時，會減輕內地遊官到港消費的意欲，令香港零售業將受打擊，料本港將面臨長時間通縮。另陸東料港樓及港股於年內好轉，料港樓將於年內止跌，成交回升。
陸東續稱，目前港股少了美國歐洲等外國投資者購港股，但仍有北水「頂住」，香港以外向型經濟為主，但他形容「一個石頭養700萬人，食唔到『西方水』，香港沒辦法「焗住要同大灣區融合」；談及香港財赤，陸東認為若依靠舊路賣地收入，作為政府主要收入為不設實際，但他認香港需擴新稅種及加增富人稅，而他認為本港未來仍需依靠金融業發展，因此反對資本增值稅及遺產稅。
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