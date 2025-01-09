內地的聯通性》研究報告，結果顯示超過九成受訪大灣區製造業的企業，已經完成或正進行供應鏈轉型，當中正積極強化供應鏈韌性的企業佔72%，尚未開始的企業則預計在未來兩年內推出相關計劃。

報告指出，大部分受訪者視香港為聯繫大灣區和東盟的獨特樞紐。大多數大灣區企業正積極擴展生產基地，主力在內地擴充生產設施，以強化供應鏈韌性。

東盟是大灣區企業實現供應鏈多元化的首選。84%的受訪企業將維持或擴大在東盟地區的生產或採購業務。東盟的最吸引之處，受惠於與中國的貿易關係良好(39%)，而《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)與「一帶一路」倡議等區域經濟協定所帶來的協同效應亦受到企業重視。

東盟個別市場方面，新加坡、馬來西亞和印尼為目前及未來業務的熱門地點，另外菲律賓、柬埔寨、老撾及文萊也漸受關注。

至於企業要成功進入東盟市場的最大挑戰，是難以找到合適或具備相關能力的當地服務提供者(32%)，其次為數據安全問題(25%)和難以找到具備所需專業知識的人才(25%)。至於2023年研究中所反映的主要挑戰，包括難以掌握當地的外商投資政策法規以及文化/語言障礙，情況正逐步改善。

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