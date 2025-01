美國貿易代表辦公室公布2024年假貨惡名市場(Review of Notorious Markets of Counterfeiting and Piracy)報告,內地企業包括百度(9888)網盤(BAIDU WANGPAN)、抖音商城、拼多多(美:PDD)、淘寶被列入。名單列舉一些網路和實體市場的突出和典型案例,這些市場存在盜版或假冒商品和服務,或為大量盜版和假冒行為提供便利、默許或從中獲益。