實體市場方面，報告指內地依然是世界第一大仿冒品來源，來自內地的假冒和盜版商品，加上從中國轉運到香港的商品，佔美國海關查獲的假冒和盜版商品價值，以製造商建議零售價計算的 84%，佔總數量的 90%。

報告指，內地近期的經濟衰退導致一些市場失去客戶，假貨的賣家繼續利用他們的實體店面作為客戶的接觸點、「樣品/產品測試」的場所以及網路銷售的履行中心。針對網上假冒商品的執法機構經常會發現與實體市場中的供應商的聯繫。然而，在許多情況下，實體市場的執法仍然很薄弱，很容易被攤販規避。美國貿易代表鼓勵中國修改和擴大嚴厲執法行動的範圍，以因應實體市場假冒商品銷售性質的變化。

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