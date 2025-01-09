美國貿易代表辦公室公布2024年假貨惡名市場（Review of Notorious Markets of Counterfeiting and Piracy）報告，內地企業包括百度（9888）網盤（BAIDU WANGPAN）、抖音商城、拼多多（美：PDD）、淘寶被列入。名單列舉一些網路和實體市場的突出和典型案例，這些市場存在盜版或假冒商品和服務，或為大量盜版和假冒行為提供便利、默許或從中獲益。
實體市場方面，報告指內地依然是世界第一大仿冒品來源，來自內地的假冒和盜版商品，加上從中國轉運到香港的商品，佔美國海關查獲的假冒和盜版商品價值，以製造商建議零售價計算的 84%，佔總數量的 90%。
報告指，內地近期的經濟衰退導致一些市場失去客戶，假貨的賣家繼續利用他們的實體店面作為客戶的接觸點、「樣品/產品測試」的場所以及網路銷售的履行中心。針對網上假冒商品的執法機構經常會發現與實體市場中的供應商的聯繫。然而，在許多情況下，實體市場的執法仍然很薄弱，很容易被攤販規避。美國貿易代表鼓勵中國修改和擴大嚴厲執法行動的範圍，以因應實體市場假冒商品銷售性質的變化。
其他報道
陸東：內地需「劈存息到負利率」谷內需 中港股市今年看升兩成以上
【有片：埋身擊】倘納指期貨失守50天線 後市或下試20000點
康大食品半日股價彈逾七成 大股東折讓15%售股套現1078萬
恒指升17點 市場炒作消費降級 康師傅升逾一成 新股海螺材料科技瀉43%
抖音連鎖商家去年店均GMV增1.2倍 平均每天逾30場直播達百萬元銷售額
軟銀旗下Arm據報研收購半導體設計公司Ampere Computing
恒指低開25點 友邦跌逾1% 海螺材料科技首掛 開市大跌四成