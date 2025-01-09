UNIQLO母企迅銷（6288）公布截至2024年11月底首財季業績，純利按年升22.4%至1319億日圓（折合約64.88億港元），收入升10.4%至8951億日圓，經營溢利亦增7.4%至1575億日圓。
日本UNIQLO方面，期內收入為2666億日圓，按年上升9.0%，經營溢利為521億日圓，同比增長12.1%。日本UNIQLO期內同店銷售淨額增7.3%，由於折扣率略有提升，毛利率按年減少0.2個百分點。
海外UNIQLO首財季收入為5017億日圓，按年升13.7%；經營溢利亦升7.4%至835億日圓，東南亞、印度及澳洲地區，以及北美與歐洲地區錄得收益及經營溢利大幅增長，業績表現持續向好。
大中華地區錄得錄得收益下降及溢利大幅減少，內地市場跌幅因產品組合未能充份因應暖冬氣候，以及針對個別區域細密彈性調整應對措施所致。
另一品牌GU全年收入按年升3.1%至906億日圓，經營溢利減少20.2%至98億日圓。雖然收入增長但經營溢利大幅下降，主要是缺乏不受氣溫左右且能捕捉大眾潮流特色的熱銷商品，加上熱門商品庫存不足，同店銷售淨額僅持平。
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