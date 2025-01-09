moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

問止中醫科技申請在港IPO

中醫人工智能數字醫療企業「問止中醫科技」提交主板上市申請，海通國際擔任其獨家保薦人。

根據招股資料顯示，問止中醫科技主要通過中醫醫療服務、中醫生活產品（包括各種中 醫養生產品、線上錄制課程及書籍）及中醫大腦訂閱服務產生收入。

截至2024年9月底止九個月，該公司錄收入1.73億元人民幣(下同)，按年增長33.8%，期內虧損為5,572.1萬元，較2023年同期的2.15億元收窄。

該公司指出，上市集資所得資金，擴大線上及線下中醫醫療服務網絡及拓展應用場景範圍；加強供應鏈能力、擴大煎藥中心及探索開發院內製劑；升級現有人工智能賦能的中醫大腦軟件及增強技術能力；發展旗下中醫社區「精一書院」，以及將業務拓展至海外市場等。

 

其他報道

淘寶、拼多多及抖音商城等被美國列入新一年假貨惡名市場名單

余偉文：無意、亦無需改變聯匯制度

調查：九成受訪大灣區製造業企業已完成或正在供應鏈轉型

陸東：內地需「劈存息到負利率」谷內需 中港股市今年看升兩成以上

上交所月內推出科創板綜合指數 市值覆蓋率近97%

股價插28% 阜博：不悉須予披露內幕消息 集團營運正常

【有片：埋身擊】倘納指期貨失守50天線 後市或下試20000點

康大食品半日股價彈逾七成 大股東折讓15%售股套現1078萬

恒指升17點 市場炒作消費降級 康師傅升逾一成 新股海螺材料科技瀉43%

抖音連鎖商家去年店均GMV增1.2倍 平均每天逾30場直播達百萬元銷售額

軟銀旗下Arm據報研收購半導體設計公司Ampere Computing

深成指創板指半日倒升0.3%

港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌2日

嗶哩嗶哩將首度直播央視蛇年春晚 為獨家彈幕視頻平台

洛杉磯大火造成經濟損失恐逾3900億

特步國際曾升逾3% 上季零售銷售錄高單位數增長

人行下周香港發行600億元離岸人幣央票 金額創單次新高

內地12月CPI增長0.1% 符合預期

A股三大指數齊低開 人行今逆回購億41億

恒指低開25點 友邦跌逾1% 海螺材料科技首掛 開市大跌四成

雲頂新耀：大股東CBC集團出售1710萬股 不悉股價波動原因

美股收市個別走 港股ADR指數跌17點

大摩提拔173名新董事總經理 按年增加12%

特步第四季內地零售銷售錄高單位數增長

加拿大能源部長警告特朗普勿發動石油貿易戰

美聯儲會議紀錄釋放減息放慢訊號 美股個別發展

 