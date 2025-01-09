中醫人工智能數字醫療企業「問止中醫科技」提交主板上市申請，海通國際擔任其獨家保薦人。
根據招股資料顯示，問止中醫科技主要通過中醫醫療服務、中醫生活產品（包括各種中 醫養生產品、線上錄制課程及書籍）及中醫大腦訂閱服務產生收入。
截至2024年9月底止九個月，該公司錄收入1.73億元人民幣(下同)，按年增長33.8%，期內虧損為5,572.1萬元，較2023年同期的2.15億元收窄。
該公司指出，上市集資所得資金，擴大線上及線下中醫醫療服務網絡及拓展應用場景範圍；加強供應鏈能力、擴大煎藥中心及探索開發院內製劑；升級現有人工智能賦能的中醫大腦軟件及增強技術能力；發展旗下中醫社區「精一書院」，以及將業務拓展至海外市場等。
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