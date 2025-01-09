相關報道：人行下周香港發行600億元離岸人幣央票 金額創單次新高

不過渣打預計，美元兌人民幣即期匯率將在可預見的未來跌破7.35，且只有當美國政策變得更加明朗時，內地當局才可能重新審視其外匯立場，從而決定是否允許中間價訂低於7.20。

渣打指，人行發行600億元央行票據，目的顯然是在境內美元兌人民幣即期匯率跌至弱區間後，阻止人民幣在短期內進一步貶值。在離岸人民幣流動性條件連續幾天大幅收緊之後，已經出現有關限制境內企業將境內人民幣融資轉移到境外的傳言，這表明當局可能有意收緊離岸人民幣流動性條件。即將發行創紀錄的中國人民銀行票據，可能意味著人民幣流動性緊張局面將持續至特朗普就職典禮和農曆新年期間。

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