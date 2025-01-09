匯豐指，內地消費面臨壓力，主要原因是內地旅遊業放緩以及當地居民消費模式的變化。不過，聯儲局寬鬆周期的開始，以及刺激旅遊業和支持低迷的房地產市場的舉措，應該會提供強有力的支持。

另外，股票市場活動已開始活躍起來，匯豐指交易量已增至日均100億美元以上。南向淨資金流已飆升至2019年以來的最高水平，目前佔市場成交額的近四分之一。首次上市勢頭強勁，而加快A股公司在港上市的新舉措，將推動在今年更多公司上市。

本港樓市方面，匯豐認為正在轉折點，預計今年樓價將上升5%，扭轉自2022 年以來的下行趨勢 。此外，放寬按揭貸款條件等一系列支持措施也有助於恢復樓市買家的信心。

匯豐指，本港銀行貸款需求雖然仍然疲弱，但銀行正在擴大財富管理收入，預計香港銀行將透過回購或分紅來提高資本回報。另外，公用事業是一個防禦性行業，具有穩定的收入前景和5至6%的股息收益率，在利率即將下降的情況下，或對投資者有吸引力。