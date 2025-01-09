摩根士丹利發表報告指，2025年內外都充滿不確定性，預計互聯網公司將透過AI、海外擴張和資本回報來引領發展。該行首選騰訊（0700），並睇好攜程（9961）、美團（3690）給予「增持」評級；給予阿里巴巴（9988）、京東（9618）、快手 （1024）、百度（9888）「持有」評級。
按細分市場，大摩看好的優先順序是社交/遊戲（騰訊）、第二是線上旅行平台（OTA）、第三是本地服務、第四是遊戲（撇除騰訊）、第五是社交媒體/娛樂（撇除騰訊）、第六是垂直產業（verticals）、第七是電商，最後是直播。 大摩表示，騰訊仍然是該行首選，旗下微信商店、AI的2C應用程式和資本管理應該足以抵消艱難的遊戲業務。該行亦看好攜程和美團的消費復蘇和海外機遇，給予「增持」評級。
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