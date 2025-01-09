機管局表示，185億的港元債券發行為歷來最大規模的港元公開債券，而30年期港元票據為有史以來全球所發行年期最長的港元公開債券。各個貨幣債券合計總規模約70億美元等值，為歷來香港發行人所發行最大規模的公開債券。

機管局又指，票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過256億美元，超額認購率達3.7倍。

機管局提到，已成功籌集目標融資金額，將用發行港元票據及美元票據所得款項淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。發行人民幣票據所得款項淨額將主要用於投資項目的注資和投資及其他一般企業用途。

機管局主席林天福表示，機管局旨在透過引入多種貨幣的債券結構以吸引更多元化的投資者群體，同時優化其資本架構以支持機場的持續發展。是次港元票據發行將進一步支持港元債券市場的發展，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。

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