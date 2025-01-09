被問到潛在美國關稅影響國泰貨運時，劉凱詩於分析員會議中表示集團，目前正密切留意市場對於關稅政策的反應，銷售團隊亦與主要貨運客户以及貨運代理客保持溝通，務求更了解最新市場觀點，但目前沒有水晶球可預視關稅細節及推出時間點，但集團亦準備不同計劃如當關稅落實後，如當有貨物來源地改變時，國泰如何就去靈活地調配資源去捉緊貨運市場的機會。

劉凱詩續指，國泰貨運於去年表現非常強勁，特別於高峰期時，她對國泰貨運表現感到驚喜，而通常新一年開展時市場對貨運的需求會減弱，但目前市場而於對貨運的需求仍強勁，特別於電商行業更為顯著。

被問到人民幣貶值至近乎與港元對等，如何影響集團業務時。國泰航空財務總裁沈碧嘉則表示，人民幣作為國際的收入一部分，集團會為少部分的貨幣作對沖，以緩解匯率的風險，但集團不能透露太多細節。