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恒指四連跌 康師傅逆市飈12% 海螺材料科技首掛重挫48% 每手蝕1430元

港股午後窄幅向下，恒指收市跌38點或0.2%，報19240點，連跌四個交易日，大市成交金額1290億元，較上日減少23.35%；國指跌11點或0.17%，報6978點。恒生科技指數收報4311點，升0.1%。      

大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.37%，收報80.6元；騰訊（0700）升1.14%，收報373.4元；美團（3690）跌1.57%，收報144.4元；小米（1810）升2.9%，收報33.75元；京東（9618）跌1.55%，收報133.2元；網易（9999）升2.19%，收報144.7元；百度（9888）收報78.85元，跌1.25%。

拜登擬在卸任前加強人工智慧晶片出口走勢，利好中資晶片股。龍頭中芯國際（0981）收報31.45元，升2.95%；華虹半導體（1347）收報20.55元，升2.24%；宏光半導體（6908）收報0.54元，升1.89%。

民航局預計今年民航旅客運輸量達7.8億人次，航空股受惠。國航（0753）收報4.78元，升1.49%；南航（1055）收報3.79元，升1.61%；東航（0670）收報2.46元，升2.93%；國泰（0293）收報10.6元，升7.83%。

市場轉而炒作消費降級概念，加上高盛報告引述康師傅（0322）高層估計去年純利增長目標(10%至15%)有上行潛力，該股收報11.2元，升12.22%，為表現最好藍籌。李寧（2331）收報15.56元，跌5.01%，為表現最差藍籌。

新股方面，匯舸環保（2613）今日首掛，收報33.8元，較招股價31.8元高6.29%；同於今日掛牌的海螺材料科技（2560），收報1.57元，較招股價3元跌47.67%，以一手1000股計，每手蝕1430元。

 

 

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