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布魯可三暗盤早段齊升七成 每手帳賺逾1.3萬元

熱爆新股布魯可將於明日正式掛牌，今日暗盤表現做好，截至5時許，於富途暗盤高開36%，報82.05元，現報102.5元，較上市價高69.84%或42.15元，成交364萬股，涉資3.67億元。於輝立暗盤現報104.8元，升73.65%或44.45元，成交225萬股，涉資2.32億元。

於耀才現報103.5元，升71.5%或43.15元，成交12.75萬股，涉資1277萬元。

以每手300股計，布魯可於3個暗盤交易場現價帳面均賺逾1.3萬元。

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