熱爆新股布魯可將於明日正式掛牌，今日暗盤表現做好，截至5時許，於富途暗盤高開36%，報82.05元，現報102.5元，較上市價高69.84%或42.15元，成交364萬股，涉資3.67億元。於輝立暗盤現報104.8元，升73.65%或44.45元，成交225萬股，涉資2.32億元。