汪濤預期，內地今年將會增加對社會的支出，例如除了近期公布擴大汽車、手機等消費項目，也會城市和農村退休金、醫療的開支，提升生育補貼等。她預期當局亦會加強房地產去庫存，但時間則較難預期。她指9月以來支持的刺激政策有效，近月全國30大房地產成交反彈，在政策支持下去年第四季GD按年升4.8%，支持去年GDP增長達接近5%的目標。

瑞銀預計，今年內地財政赤字率將由3%增至4%，撇除向大型銀行注資的特別國債發行額由1萬億元（人民幣，下同），增至2萬億元，地方政府特別債券額度由3.9萬億元，增至4到5萬億元，整體政府債發行將增加3.5萬億元。若內地經濟走弱，房地產市場未能穩定，或者關稅影響較大，內地可能再宣布額外政策支持，佔整體GDP 2%。

關稅方面，瑞銀基本預期，美國將對75%的中國進口商品，如同上次2018年至2019年，分數個階段加徵60%關稅，其餘25%產品因為中國產品有主導性市佔率，難以尋找替代品，以及如2018年企業游說而豁免。其中，6%關稅會很快在首季公布，並第三季實施，其餘則於2026年公布。汪濤估計將對內地經濟增速累拖1.5至1.75個百分點，現時已對內地企業固定資產投資、招聘等方面有影響。

貨幣政策方面，汪濤預期今年人民銀行將減息0.3厘至0.4厘，明年再減息0.2厘至0.3厘。她認為內地不會積極貶值人民幣應對關稅，不過美元強勢加上關稅影響，人民幣貶值壓力持續，料年底會見7.6。人行將繼續減慢貶值速度，事實上最近數周人民幣兌貨幣籃子已升值1%。

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