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中遠海能發盈喜 料去年全年多賺17%至39.6億人幣

中遠海能（1138）發出盈利預喜，料截至2024年底止年度股東應佔淨溢利約39.6億元（人民幣、下同），或相當於42.1億港元，按年增長17.2%。其解釋，這與該集團在期內受惠於國際油運市場整體延續了較為景氣的行情，同時，其在處置船舶、政府補貼、預計損失等非經常性損益項目淨收益約為0.1億元，相對去年則出現虧損7.5億元有關。

該集團指，在去年下半年，隨著部分原油運力轉投成品油運輸領域，成品油輪運價迅速回落並持續下行。其把握國內運輸核心業務，積極跟進外貿客戶中轉需求，強固國內市場競爭力與穩定創效能力；二是動態實施內外貿、黑白油聯動，關注各細分市場的不同趨勢，以合理運力分配確保最大化船隊收益；三是深化全球佈局，提高新興市場參與度。在其聚焦重點航線和地區的運力規劃同時，亦積極參與管道配套運輸項目，獲取多元化經營收益。

該集團股價今天收報6.64元，跌2.92%，成交額達1.77億元。

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