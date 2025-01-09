德勤中國房地產行業全國主管合夥人羅遠江表示，儘管行業的全面復甦取決於未來12至18個月全球地緣政治穩定性和利率的變化，但他們的調研顯示業界對前景的預期已發生積極轉變。88%的全球受訪者預測今年的收入將上升，與去年六成受訪者預計收入將進一步下降相比，變化十分顯著。隨著樂觀情緒的重燃，相對去年調研中，近四成受訪者計劃削減開支，而在2025年調研中，僅有7%的受訪者表示將進一步削減開支。

全球房地產公司前景雖然樂觀，仍面臨著多種挑戰。利率上調、網絡風險、稅收政策變化以及資本成本，將成為未來12到18個月內影響財務業績的宏觀經濟因素。稅收政策變化從第十四位躍居第三位，反映全球最低稅規則的影響。資本成本排名升至第四，特別是由於原本以較低利率承銷的商業抵押貸款即將到期，需要進行再融資。

德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務全國主管合夥人何國樑表示，亞太地區約有2570億美元的未償優先債務即將到期，同時在2024年至2026年期間將出現84億美元的資金缺口。近年來，面臨違約風險的中國房地產企業持續尋求境外債務重組，其中大多已開展工作並陸續進入最後階段。然而隨著內地保交樓項目逐漸完工，預計今年的重點將轉向境內債務重組及如何盤活土地資源。他們期待國家的十萬億化債提振政策在進一步細化條款後，能夠幫助地方政府及房地產開發商盤活存量資產，改善營運狀况。

在全球範圍內，有超過68%的受訪者預計2025年商業房地產的基本面將有所改善，其中工業和製造業位居榜首，原因是對供應鏈韌性和本地化製造的需求增加。數碼地產微跌至第二位。物流業仍位居前五，多戶住宅和酒店地產則大幅攀升。亞太受訪者重點關注工業和製造業地產，歐洲受訪者則傾向於數碼地產。羅遠江指出，大多數全球受訪者，佔比68%可能在未來12至18個月內增加併購活動，其中近八成公共和機構組織以及房地產投資信托基金受訪者表示或增加併購。

其他報道

中遠海能發盈喜 料去年全年多賺17%至39.6億人幣

瑞銀汪濤：內地今年加強家庭財政支持 料美國分階段對華貨品加徵六成關稅

丘鈦科技上月手機攝像頭模組銷量跌12%

中國乘聯會料今年純電動車出口零增長 汽車總出口升10%

馬雲：中國人口結構正改變 AI將重塑世界

布魯可三暗盤早段齊升七成 每手帳賺逾1.3萬元

紫光股份擬赴港第二上市 或籌78億元

中糧家佳康去年12月豬肉出欄量按月升三成

恒指四連跌 康師傅逆市飈12% 海螺材料科技首掛重挫48% 每手蝕1430元

機管局發行550億港元等值債券 創港最大公開債券發行紀錄

國泰：本月航班數量亦達至疫情前100% 密切留意市場對關稅政策反應

匯豐上調港股評級至增持 恒指年底目標升1.9%看23870點

大摩：今年中資科網股面臨內部及外部不確定性 首選騰訊

人行在港發行600億元央票破紀錄 渣打：流動性收緊至少到2月初

問止中醫科技申請在港IPO

滬深三大指數午後個別走 滬指獨憔悴跌0.58% 創板指守住2000點

迅銷首財季純利按年升22.4% 海外市場獨內地收入及經營溢利報跌

淘寶、拼多多及抖音商城等被美國列入新一年假貨惡名市場名單

余偉文：無意、亦無需改變聯匯制度

調查：九成受訪大灣區製造業企業已完成或正在供應鏈轉型

陸東：內地需「劈存息到負利率」谷內需 中港股市今年看升兩成以上