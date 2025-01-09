Abigail Watt指出，因為該行對今年美國通脹回落預期高於聯儲局季度預測，因此預期的減息幅速較快，上月議息聲明顯示聯儲局主席鮑威爾會據最新數據，決定減息速度，因此不需因應去季點陣圖錨定減息預期。

不過她指出，關稅對通脹會有較大的不確定性，聯儲局官員對新政策政策轉變亦有不同的看法。瑞銀預期今年美國經濟增長會較去年放慢，關稅則會加強通脹，令聯儲局平衡就業和物價雙重使命上會更為困難。美國政策轉變的規模和時間，在今年或令經濟展望有所轉變。

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