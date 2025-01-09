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布魯可暗盤收升七成一手帳賺最多13485元 紐曼思暗盤微跌

熱爆新股布魯可（0325）明日首掛，今日暗盤做好，於三大暗盤場齊升逾七成。於輝立升幅最勁，收報105.3元，較上市價60.35元高44.95元或74.48%。成交314萬股，涉資3.26億元。一手300股，不計手續費，一手帳面賺13485元。於富途及耀才均收報104.7元，較上市價升73.49%。一手300股，不計手續費，一手帳面賺13305元。

另一明日將掛牌的內地營養品銷售商紐曼思（2530）今日暗盤則變動不大，於富途及耀才均收報0.79元，較上市價0.8元微跌0.01元或1.25%。一手8000股，不計手續費，一手帳面蝕80元；於輝立暗盤則無升跌。

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