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貿發局及大華銀行發表報告  大部份受訪者視香港為大灣區和東盟獨特樞紐

香港貿發局與大華銀行(香港)今天聯合發表《大灣區供應鏈多元化：聚焦東盟、香港和內地的聯通性》研究報告顯示，超過九成受訪大灣區製造業的企業已經完成或正進行供應鏈轉型。當中，正積極強化供應鏈韌性的企業佔七成二，尚未開始的企業則預計在未來兩年內推出相關計劃。大部分受訪者視香港為聯繫大灣區和東盟的獨特樞紐。

報告結果是基於2024年第三季對600多家大灣區企業進行深入調查，並和2023年貿發局與大華銀行（香港）合作調研的《促進區域連繫：助力大灣區探索東盟機遇》及《開拓綠色潛能：發掘大灣區可持續發展機遇》的部分數據比較。

大多數大灣區企業正積極擴展生產基地，主力在內地擴充生產設施。放眼海外，東盟是大灣區企業實現供應鏈多元化的首選。84%的受訪企業將維持或擴大在東盟地區的生產或採購業務。東盟的最吸引之處，有39%受訪者表示，受惠於與中國的貿易關係良好，而《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)與「一帶一路」倡議等區域經濟協定所帶來的協同效應亦受到企業重視。當中新加坡、馬來西亞和印尼為目前及未來業務的熱門地點，另外菲律賓、柬埔寨、老撾及文萊也漸受關注。

企業要成功進入東盟市場的最大挑戰，有32%受訪者表示是難以找到合適或具備相關能力的當地服務提供者，其次佔25%認為是數據安全問題，有另有25%認為難以找到具備所需專業知識的人才。至於2023年研究中所反映的主要挑戰，包括難以掌握當地的外商投資政策法規以及文化/語言障礙，情況正逐步改善。另有81%受訪企業表示已開展綠色可持續發展計劃，較2023年調查的65%高16個百分點。受訪企業未來2年的投入預算普遍上升約25%，平均由2023年的37.1333萬元增加至46.2535萬元。今年有八成受訪企業表示，樂意加深了解及增加採用香港各項綠色產品和服務，大幅高於2023年研究的七成。

香港貿發局研究總監范婉兒評論道：「大灣區企業銳意推動可持續發展，未來兩年對ESG的投資估計增加25%。」她說：「目前整個大灣區有約300萬家企業，意味ESG方面相關投資可創造總值1.3萬億元的機遇。」。大華銀行(香港)行政總裁鄭濬表示，隨著大灣區企業蓬勃發展以適應新興趨勢，他們致力協助企業實現可持續增長，讓業務運作保持韌性。透過其專業的外國直接投資諮詢部，加上香港頂級的服務平台，他們為企業提供量身定製的金融解決方案和專業見解，助大灣區企業拓展東盟市場。