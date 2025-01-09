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新世界有四個月認沽期權首錄低價3.9元成交

新世界發展（0017）此前被匯豐及瑞銀等大行唱淡，並調低至目標價4元，股價累計已經連跌9日，今日收報4.66元，再跌2.51%，成交額達6020萬元。過去9日其股價累計下跌13.8%。在其股價受壓同時，該集團有四個現貨月及遠期認沽期權今日首次先後在3.9元錄得成交，並跌破大行的最低目標價4元大關。

根據最新的新世界期權成交紀錄顯示，今個月現貨月認沽期權在最低3.9元錄得2張合約成交，造價為0.05元；在現貨月期權認購、認沽比率為34%及66%之比。二月份認沽期權在3.9元水平則錄得8張合約成交，造價為0.16元；月內認購、認沽比率則拉濶至8%比92%。3月份認沽期權合約在3.9元成交更多，錄得45張合約成交，造價為0.22元；月內認購、認沽期權比率則為10%及90%之比。遠期12月認沽期權亦在3.9元錄得的成交更多達100張，造價為0.72元；月內認購、認沽期權分別15%比85%。

其1月份現貨月認購期權最低要在4.6元水平才錄得成交，造價0.26元，跌價0.09元，跌幅達25.71%。由於新世界低價認沽期權越遠期成交越多，造價亦較現貨月合約更高，加上其現貨低價如4.1元的認沽期權造價陸續錄得大升，升幅達25%之譜，最新造價達0.05元，同時其每個月的認沽期權比例均處於壓倒性高比例，因此透視出該股遠期股價會持續跌穿4元大行目標價的機會，繼續提高。