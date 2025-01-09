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碧桂園：已與協調委員會達共識  擬削債116億美元及債務展期逾十年

碧桂園（2007）公布最新境外債務重組狀況，集團已與7家知名銀行組成的協調委員會達成共識，構成進一步談判和具體文件的框架。倘落實債務重組，該集團擬減債116億美元（904.8億港元），並將到期債務延期至11.5年，甚至將加權融資成本由每年平均約6厘，待完成重組後降至2厘。

該集團指，控股股東楊氏家族正考慮將11億美元的股東貸款轉為上市公司或附屬公司的股本，實現部份股權化，體現對集團長遠成功的信心。集團及其顧問亦一直與持有103億美元境外債約30%持有人為首的專案小組進行建設性對話，並對該專案小組合作，予以感謝

根據擬定的重組方案，當中包括5個選項，當中若以回金回購，削債率高達九成；若僅強制性可轉換債券，則可將全部債轉股並實現股權化；若推動強制性可轉換債券及新債務工具，股權化的比率則達67%；若推出新債務工具，削債比率達35%，若施用到選擇不削債的債權人，亦可以零削債。建議中的新債務工具年期介乎7.5至11.5年。

其透露，截至去年底，總債務達164億美元。根據2024年至2039年的預測，其可用於境外分配的預計淨現金盈餘估計介乎200億至250億元人民幣，主要源自超過2900個境內開發項目的累計應佔槓桿自由現金流量總額，以及出售非核心資產所得。至於境外方面，截至去年8月，其估計在2024年至2040年期間，29個國際開發項目產生的累計應佔槓桿自由現金流量總額預計介乎26至30億美元。

截至今日，碧桂園有約1.4億美元的出售收益已存入或計劃存入用於重組提案的指定賬戶。在今年1月至2033年的預測期間內，其預期透過出售該等少數權益金融投資籌集約6至8億美元的淨出售收益。