該集團指，由於出境遊增加，及本地居民和遊客消費模式轉變，因此進一步影響香港零售表現。 鑑於這些因素，其業務表現於去年不可避免地受到影響，但訂單總商品交易額仍達到85.8億元，按年增加1.9%。 其中，HKTVmall於去年輕微減少0.6%至82.4億港元，而街市即日餸則按年顯著增長166.3%至2.682億元。 管理層對業務前景保持審慎態度，並在預測未來幾年的業務表現時繼續採取謹慎和策略性方式。管理層將密 切監控各項新探索項目的發展進度。這些項目的方向和策略將根據其發展情況不斷重新評估。

考慮到零售行業持續面臨的挑戰，以及各項新探索項目的不同發展可能性及於投資階段的虧損，董事會為今個財務年度議訂以下主要績效目標。當中HKTVMall會達80.0億至84.2億元，預計減少3.3%至增長1.8%。多媒體廣告收入介乎1.4億至1.5億元。綜合毛利率及佣金約23.5%至24.5%。除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）約按年增長3.2%至3.5%，達到2.6億至2.9億元。至於新探索及科技業務，料在新年度內，會達到 6.535億至6.645億元，按年大增99.1%至102.4%。LBITDA虧損約2.45億元。全年總訂單商品交易額達86.5億至90.8億元，按年增長0.8%至5.8%。