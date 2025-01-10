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夜期高水79點 美期亞股跌 布魯可、紐曼思上市

美股休市，即月恒指夜期升14點，報19320點，夜期高水79點。

道期現跌0.273%；標期現跌0.33%；納期現跌0.45%。日本東證指數現跌0.26%；韓國KOSPI指數現跌0.06%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.32%。

VIX指數隔晚升2.09%或0.37點，報18.07點。

紐油現升0.4%或0.29美元，報74.22美元；布油現升0.99%或0.76美元，報76.92美元；金價現升0.1%或2.86美元，報2670.11美元；LME 銅期貨隔晚升0.52%或47美元，報9078.5美元。比特幣現升0.52%或481.4美元，報92588.31美元；美國10年期債息現跌0.21%或0.0102厘，報4.6791厘。

今日焦點股份可留意：

布魯可（0325）上市，定價60.35元。

紐曼思（2530）上市，定價0.8元

港科探索（1137）：去年12月訂單總商品交易額6.85億元按年跌6.2%。

英皇鐘錶珠寶（0887）配新股集資逾7900萬擬擴零售網。

碧桂園（2007）：已與協調委員會達共識 ，擬削債116億美元及債務展期逾十年。

新世界（0017）有四個月認沽期權首錄低價3.9元成交。

騰訊沽售微盟（2013）5.45%股份，仍持有不足3%股權。

交個朋友（1450）去年全年GMV升近兩成。

騰訊（0700）出資15億元回購401萬股。

中遠海能（1138）發盈喜，料去年全年多賺17%至39.6億人幣。

丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷量跌12%。

馬雲（9988）：中國人口結構正改變，AI將重塑世界。

中糧家佳康（1610）去年12月豬肉出欄量按月升三成。

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