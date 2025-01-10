恒指今早高開87點或0.46%，報19328點，大市成交金額34億元；國指今早高開32點或0.47%，報7011點。恒生科技指數開市報4335點，升0.54%。上升股份比例為7.07%，下跌為3.53%，無升跌為89.38%。