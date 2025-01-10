恒指今早高開87點或0.46%，報19328點，大市成交金額34億元；國指今早高開32點或0.47%，報7011點。恒生科技指數開市報4335點，升0.54%。上升股份比例為7.07%，下跌為3.53%，無升跌為89.38%。
藍籌57隻升，9隻下跌，17隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.03%，報16.98元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.04%，報52.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，5隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）開市報18.4元，升2.79%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報17元，跌3.52%。
恒指續低於100天線(19506.58點)。科指續低於10天線(4397.18點)。
布魯可（0325）上市，定價60.35元。開市報109.6元，升81.61%。
紐曼思（2530）上市，定價0.8元開市報0.79元，跌1.25%。
協鑫新能源（0451）3億購LNG接收站項目公司 將折讓配股、發換股債支付。無成交，報0.46元。
紫金（2899）：洽購藏格礦業。開市報15元，升2.18%。
港科探索（1137）：去年12月訂單總商品交易額6.85億元按年跌6.2%。開市報1.33元，無升跌。
英皇鐘錶珠寶（0887）配新股集資逾7900萬擬擴零售網。開市報0.185元，升8.82%。
碧桂園（2007）：已與協調委員會達共識 ，擬削債116億美元及債務展期逾十年。停牌。
新世界（0017）有四個月認沽期權首錄低價3.9元成交。開市報4.66元，無升跌。
騰訊沽售微盟（2013）5.45%股份，仍持有不足3%股權。開市報2.71元，跌14.78%。
交個朋友（1450）去年全年GMV升近兩成。無成交，報0.97元。
騰訊（0700）出資15億元回購401萬股。開市報373.6元，升0.05%。
中遠海能（1138）發盈喜，料去年全年多賺17%至39.6億人幣。開市報6.79元，升2.26%。
丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷量跌12%。開市報5.55元，跌0.72%。
馬雲（9988）：中國人口結構正改變，AI將重塑世界。開市報80.9元，升0.37%。
中糧家佳康（1610）去年12月豬肉出欄量按月升三成。開市報1.34元，升0.75%。
破頂股包括，老鋪黃金（6181）創上市新高，見305元，開市報305元，升2.01%；ＧＸ自動駕駛電車（2849）無成交，報47.08元；ＡＧＸ亞洲創新者（3051）無成交，報35.16元；ＡＧＸ中國創新者（3058）無成交，報28元；Ｆ中金碳期貨（3060）無成交，報57.84元；ＧＸ中國遊戲娛樂（3117）無成交，報30.04元；ＧＸ中國電商物流（3124）無成交，報41.9元；Ａ嘉實生活科技（3155）無成交，報46.58元；南方智能駕駛（3162）無成交，報4.886元；南方雲計算ＥＴＦ（3194）無成交，報16.6元；Ｆ中金碳期貨－Ｕ（9060）無成交，報7.525元；海通滬深三百－Ｒ（82843）無成交，報11.31元；Ｆ中金碳期貨－Ｒ（83128）無成交，報53.88元。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見76.5元，開市報76.5元，升1.19%。
2隻股份創上市新低，包括COSMOPOL INT'L（0120）低見0.092元，開市報0.092元，跌14.02%；十月稻田（9676）低見5.31元，開市報5.31元，跌3.1%。
異動股
上升異動股，包括，布魯可（0325）開市報109.6元，升81.61%；朗華國際集團（8026）開市報0.425元，升14.86%；基石控股（1592）開市報0.033元，升13.79%；從玉智農（0875）開市報1.2元，升10.09%；易和國際控股（8659）開市報0.345元，升9.52%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.185元，升8.82%；聲揚集團（8163）開市報0.138元，升7.81%；普達特科技（0650）開市報0.2元，升5.26%；VITASOY INT'L（0345）開市報9.92元，升4.97%；建發國際集團（1908）開市報12.46元，升4.71%。
下跌異動股，包括，融創（1918）開市報1.49元，跌14.86%；微盟集團（2013）開市報2.71元，跌14.78%；COSMOPOL INT'L（0120）創上市新低，見0.092元，開市報0.092元，跌14.02%；有贊（8083）開市報0.107元，跌10.83%；天譽置業（0059）開市報0.012元，跌7.69%；嬴集團（0397）開市報0.084元，跌5.62%；雨潤食品（1068）開市報0.151元，跌5.03%；國美零售（0493）開市報0.019元，跌5%；眾安集團（0672）開市報0.105元，跌3.67%。
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