波士頓聯儲行長Susan Collins表示，鑒於聯儲局官員面臨的美國經濟前景存在「相當大的不確定性」，有理由放慢調整利率的步伐。Collins表示，聯儲局的「政策能夠根據不斷變化的情况做出調整 —— 如果通脹方面進展寥寥，那麼政策就在當前水平維持更長的時間，如果有需要，則提前放鬆政策」。

她稱，今年通脹降溫的進展可能會慢過早前的預期。她表示，即將上任的特朗普政府和新一屆國會出台的新經濟政策也可能改變經濟的發展軌跡，不過要確切估計其影響還為時過早。「我仍然傾向於以謹慎、漸進的方式來調整政策」。

Collins表示，贊成今年減息次數少於幾個月前的預期，她對利率的預期與官員在聯儲局12月會議後發布的中值預測一致。後者預計今年會減息兩次，每次25個基點。

費城聯儲行長Patrick Harker表示，他準備支持在2025年進一步減息，但具體時間將取決於經濟形勢。「我仍然認為我們處於政策利率下行的軌道。縱觀當前形勢，我不會偏離這條軌道或掉頭」，「但我繼續沿著這條軌道前進的確切速度將完全取決於未來數據」。

根據期貨合約定價，投資者普遍預計聯儲局決策者將在1月28-29日的會議上維持利率不變。

聯儲局理事Michelle Bowman表示，通脹風險揮之不去，政策制定者應謹慎推進進一步減息。她指，「2023年通脹率大幅下降，但這個過程去年似乎已經停滯，核心通脹率仍然令人不安地處於2%目標之上，我傾向於以謹慎、漸進的方式來調整政策」。

她表示，「我還在擔心當前的政策立場可能不像其他人認為的那樣緊縮，鑒於經濟持續走強，利率和整體借貸成本似乎對經濟不太可能起到實質性的抑製作用」。

當被問及候任總統特朗普的關稅、稅收和移民計劃可能如何影響經濟和通脹時，Bowman表示，決策者不應預先判斷新政府的未來政策。

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