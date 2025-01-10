今年9月，出於國家安全考慮，美國商務部提議禁止在美國道路上的連網汽車中使用中國製造的關鍵軟件和硬件。此舉將有效禁止中國轎車和卡車進入美國市場。未來幾年，全球主要汽車製造商將不得不從在美國銷售的汽車中去除關鍵的中國軟件和硬件。

雷蒙多稱，「我們希望聽取業界的意見。我們必須把事情做好。我們消化了所有的評論，現在我們要把這件事公布出來」，「這真的很重要，因為我們不希望看到兩百萬輛中國汽車上路後才意識到……我們面臨威脅」。

根據9月發布的提案，將使軟件禁令於2027年車型年生效，硬件禁令將於2029年生效。

汽車創新聯盟(The Alliance for Automotive Innovation)代表通用、豐田、福士、現代和其他主要汽車製造商，在10月尋求至少再延長一年的時間來滿足硬體要求。另外，美國消費科技協會(The Consumer Technology Association)亦表示，兩個截至日期都應延長兩年。本田也持相同觀點，以「進行關鍵的測試、驗​​證和必要合約的更新」。

美國候任總統特朗普將於1月20日就職，他希望阻止中國汽車進口，但表示仍對中國汽車製造商在美國生產汽車持開放態度。特朗普對路透社表示，「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來這裡銷售汽車，他們就會在這裡建廠，僱用我們的工人」。

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