港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌6.09點子至4.09429%，是2024年11月7日後最低，當日報4.02911%。對上一次連跌3日是1月3日，當日拆息報4.15%。
港元現報7.7813元升值13點子，曾貶值最多1點子，報7.7827元，亦曾升值最多21點子，報7.7805元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.52億元，與上日相同。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌12.74點子至3.87262%，是2024年12月16日後最低；1星期HIBOR跌8.18點子至3.9381%，是2024年12月9日後最低；2星期HIBOR跌3.2點子至3.98792%，是2024年12月9日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.57點子至4.10036%，是2024年9月26日後最低；6個月期HIBOR跌2.89點子至4.09571%，是2024年10月2日後最低；12個月期HIBOR跌4.45點子至4.09571%，是2024年11月13日後最低。
美元指數現報109.184升值0.005點。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7874%，終止單日收窄，利差是2025年1月06日後最闊，當日差距為-0.8237%。
對上一次終止單日收窄，是2025年1月02日，當日利差報-0.7773%。
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