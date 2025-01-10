美期、亞股下跌，市場觀望今晚美國非農就業數據。港股下跌，其中，國指曾低見6926.1點，是2024年11月29日6899.74點後最低。布魯可（0325）上市曾升最多82.1%，半日升50.12%；紐曼思（2530）曾跌最多27.5%，收市跌18.75%。
恒指今早高開87點，高位升129點，低位跌120點，高低波幅250點。上升股份比例為14.15%，下跌為35.9%，無升跌為49.94%。
恒指半日跌85點或0.44%，報19155點，大市成交金額781億元；國指跌36點或0.53%，報6942點。恒生科技指數收報4294點，跌0.4%。
藍籌股成交金額325.86億元，佔大市成交41.72%；科指成份股成交金額215.98億元，佔大市成交27.65%；國指成份股成交金額288.8億元，佔大市成交36.97%。
24隻雙櫃台股，總成交0.22億元人民幣，相當於約0.23億港元，佔大市成交的0.03%。
窩輪及牛熊證成交金額減少9.87%，至90.32億元，佔大市成交11.55%。牛熊證成交金額50.15億元，減少10.27%；窩輪成交金額40.17億元，減少9.36%。
藍籌18隻升，60隻下跌，5隻無升跌。中芯國際（0981）升5.09%，收報33.05元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌4.63%，收報14.84元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報33.05元，升5.09%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.36元，跌7.15%。
恒指續低於100天線(19504.86點)。科指下試100天線(4235.42點)。
北水南下合計淨流入49.36億元，較上日減少56.56%，連續第16日流入，累計流入1214.16億元，對上一次連續16日淨流入是2024年6月6日。北水本月累計流入649.79億元，按月減少31.92%。
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吉利（0175）收報13.76元，跌1.43%。
比亞迪（1211）收報251.2元，跌1.8%。
小鵬（9868）收報46.65元，跌0.32%。
五菱（0305）收報0.395元，升1.28%。
理想（2015）收報87.9元，升0.46%。
蔚來（9866）收報33.15元，跌0.15%。
零跑（9863）收報30.4元，跌0.65%。
恒大汽車（0708）收報0.195元，跌1.02%。
布魯可（0325）上市，定價60.35元。收報90.6元，升50.12%。
紐曼思（2530）上市，定價0.8元收報0.65元，跌18.75%。
協鑫新能源（0451）3億購LNG接收站項目公司 將折讓配股、發換股債支付。收報0.455元，跌1.09%。
紫金（2899）：洽購藏格礦業。收報15.16元，升3.27%。
港科探索（1137）：去年12月訂單總商品交易額6.85億元按年跌6.2%。見52周低1.28元，收報1.28元，跌3.76%。
英皇鐘錶珠寶（0887）配新股集資逾7900萬擬擴零售網。收報0.172元，升1.18%。
碧桂園（2007）：已與協調委員會達共識 ，擬削債116億美元及債務展期逾十年。停牌。
新世界（0017）有四個月認沽期權首錄低價3.9元成交。創上市新低，見4.4元，收報4.47元，跌4.08%。
騰訊沽售微盟（2013）5.45%股份，仍持有不足3%股權。收報2.27元，跌28.62%。
交個朋友（1450）去年全年GMV升近兩成。收報0.96元，跌1.03%。
騰訊（0700）出資15億元回購401萬股。收報374.4元，升0.27%。
中遠海能（1138）發盈喜，料去年全年多賺17%至39.6億人幣。收報6.77元，升1.96%。
丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷量跌12%。收報5.61元，升0.36%。
馬雲（9988）：中國人口結構正改變，AI將重塑世界。收報80.15元，跌0.56%。
中糧家佳康（1610）去年12月豬肉出欄量按月升三成。收報1.31元，跌1.5%。
破頂股包括，老鋪黃金（6181）創上市新高，見305元，收報293.6元，跌1.81%；上海青浦消防（8115）創上市新高，見5.98元，收報5.98元，升1.36%；德益控股（9900）創上市新高，見11.62元，收報10.7元，跌1.47%；國富氫能（2582）創上市新高，見126.8元，收報125.6元，升2.53%；毛戈平（1318）創上市新高，見62.55元，收報60.25元，升3.61%；重塑能源（2570）創上市新高，見208.6元，收報198.5元，升3.22%；英諾賽科（2577）創上市新高，見36.75元，收報35元，升5.74%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1083.5元，收報1083.5元，升0.05%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.53元，收報4.53元，升0.67%；國泰航空（0293）創52周高，見10.66元，收報10.5元，跌0.94%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.2元，收報0.175元，無升跌；方正控股（0418）創52周高，見1.16元，收報1.15元，升6.48%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；數字王國（0547）創52周高，見0.54元，收報0.51元，無升跌；亞洲聯合基建控股（0711）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升25.84%；九興控股（1836）創52周高，見17.4元，收報17.28元，升3.85%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見76.6元，收報76.4元，升1.06%。
37隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.86元，收報6.95元，無升跌；歐化（1711）低見0.058元，收報0.058元，跌10.77%；新世界發展（0017）低見4.4元，收報4.47元，跌4.08%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.092元，收報0.101元，跌5.61%；德祥地產（0199）低見0.19元，收報0.206元，跌0.48%；瑞浦蘭鈞（0666）低見8.83元，收報10元，跌2.53%；超大現代（0682）低見0.195元，收報0.2元，無升跌；嘉藝控股（1025）低見0.27元，收報0.27元，跌12.9%；華油能源（1251）低見0.115元，收報0.115元，跌4.17%；知行汽車科技（1274）低見12.84元，收報12.98元，跌4.42%。
45隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤（1171）低見7.97元，收報8.03元，跌2.07%；綠景中國地產（0095）低見0.305元，收報0.315元，跌5.97%；銀建國際（0171）低見0.08元，收報0.08元，跌1.23%；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.41元，收報0.46元，升2.22%；香港生力啤（0236）低見0.77元，收報0.77元，跌3.75%；順豪控股（0253）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；香港興業國際（0480）低見0.8元，收報0.82元，跌1.2%；鼎益豐控股（0612）低見0.1元，收報0.104元，跌5.45%；首鋼資源（0639）低見2.35元，收報2.36元，跌2.48%。
異動股
上升異動股，包括，布魯可（0325）收報90.6元，升50.12%；國農金融投資（8120）收報0.53元，升30.86%；聲揚集團（8163）收報0.167元，升30.47%；亞洲聯合基建控股（0711）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升25.84%；看通集團（1059）收報0.31元，升21.57%；華美樂樂（8429）收報0.04元，升21.21%；創新奇智（2121）收報5.61元，升17.61%；興科蓉醫藥（6833）收報0.27元，升16.88%；時富金融服務集團（0510）收報0.35元，升16.67%；泰和小貸（1915）收報0.465元，升16.25%；中木國際（1822）收報0.28元，升16.18%。
下跌異動股，包括，國茂控股（8428）收報0.63元，跌29.21%；微盟集團（2013）收報2.27元，跌28.62%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報21元，跌27.84%；環球數碼創意（8271）收報0.061元，跌23.75%；神通機器人教育（8206）收報0.05元，跌21.88%；融創（1918）收報1.38元，跌21.14%；紐曼思（2530）收報0.65元，跌18.75%；立橋證券控股（8350）收報0.14元，跌18.6%；中國創意控股（8368）收報0.5元，跌18.03%；方舟健客（6086）創上市新低，見3.2元，收報3.73元，跌15.8%。
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