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港交所委任余學勤及林基榮為董事總經理

港交所（0388星期五）宣布委任任余學勤為董事總經理及市場主管，將於3月履新，同時委任林基榮為董事總經理及戰略項目主管，他會在1月13日履新。

余學勤在新的職務上將負責領導香港交易所市場科，推動香港交易所股票、衍生產品、固定收益及貨幣產品市場的蓬勃發展，進一步提升香港作為全球領先資本市場的地位。余學勤將於3月履新，向港交所集團行政總裁陳翊庭匯報，並加入集團的管理委員會。此前，他在摩根大通服務超過18年。

林基榮加入前是野村董事總經理、亞洲除日本消費品及零售投資銀行部主管，在企業融資領域擔任管理職務超過25年，上任後將負責領導集團在企業及營運上的重點戰略項目，並與營運、市場、集團戰略以及平台和市場結構發展等部門緊密合作。林基榮將向港交所營運總監兼集團財務總監劉碧茵匯報。

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