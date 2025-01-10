京東港澳以「喜京東辦年貨」為主題，春節期間亦繼續送貨，提供跨店每滿200元減30元、200元減20元驚喜紅包、信用卡支付減20元等多重疊加優惠。此外，港澳新用戶更可額外獲贈30元新人券，多重優惠疊加最高可減100元。

京東港澳消費趨勢顯示，自今年京東年貨節啟動以來，銷量同比增長超過90%；手機通訊、電腦、家電等品類增長尤為明顯，熱銷前五的品牌中4個均爲國產品牌。

港澳用戶現時可選購京東超過1000萬SKU的自營商品，覆蓋電子產品、家電家居、服飾美妝、寵物用品等在內的全品類。今年年貨節京東攜手眾多品牌合作伙伴，為港澳用戶帶來多款精選熱賣爆品和優質年貨禮盒，更有新年美禮「買一送一」、應季保暖服飾5折限時搶購、京東健康滿200元減50元等優惠。

京東港澳將自營免運費門檻降至188元，送貨上門價格亦成為全港免運費門檻新低。同時，京東日前與AlipayHK達成合作，今年年貨節將為更多用戶帶來更豐富、更便利的支付方式。

此外，京東物流將連續第13年「春節也送貨」，年初一港澳地區亦可正常收寄快遞和包裹，春節期間無附加費，享受送貨上門、同城快遞最快4小時達等高品質物流服務。

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