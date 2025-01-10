Alinta Energy發言人表示，公司正在探索與潛在合作夥伴的合作和共 同投資機會，並指一直考慮支持增長的機會，包括投資可再生能源項 目。至於有關討論尚處於早期階段，不確定是否會進行交易。

周大福於2017年斥資約40億澳元（約25億美元）收購Ali nta Energy，成為其最雄心勃勃的海外擴張計畫之一。這家公司在 澳大利亞和紐西蘭擁有超過100萬客戶。周大福2023年將該公 司在西澳州皮爾巴拉地區的資產售予APA Group，包括債務在內作價合計17億澳元。

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