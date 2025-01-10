文章日期：2025年1月10日 15:10
市傳周大福企業已聘請顧問，研究對Alinta Energy Pty（阿林塔能源）的處置方案，彭博引述消息人士指，考慮方案包括可能出售這家澳大利亞電力供應商的部分股權。
Alinta Energy發言人表示，公司正在探索與潛在合作夥伴的合作和共同投資機會，並指一直考慮支持增長的機會，包括投資可再生能源項目。至於有關討論尚處於早期階段，不確定是否會進行交易。
周大福於2017年斥資約40億澳元（約25億美元）收購Alinta Energy，成為其最雄心勃勃的海外擴張計畫之一。這家公司在澳大利亞和紐西蘭擁有超過100萬客戶。周大福2023年將該公司在西澳州皮爾巴拉地區的資產售予APA Group，包括債務在內作價合計17億澳元。
其他報道
MSCI中國指數累跌逾20% 邁向技術性熊市
阿波羅擬參與Seven & i私有化交易
港交所委任余學勤及林基榮為董事總經理
【有片：埋身擊】美元兌加元持續向上 料升至呢個水平始有阻力
龍光集團與債權人小組訂立整體債權人支持協議
半日沽空金額增3% 騰訊沽空減20%
融創：信達資管提清盤 聆訊3月舉行
恒指半日跌85點 國指見1個月低 布魯可半日升50% 紐曼思跌18%
法院下令清盤恒大關鍵子公司
滬深三大指數半日向下 滬指失守3220點 深證成指跌穿1萬點
杉玉推快閃優惠 身份證號碼有「2」或「5」即可減50元
港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩個月低 3個月息見3個月低
空中巴士2024年交付766架噴氣式飛機 創6年新高
美國據報下周敲定針對中國汽車零件進口新規
聯儲局官員料利率短時間內維持不變
日本家庭支出連續第四個月下降
結業潮｜ 傳嘉禾旗下四間戲院停業 周六戲票停售
人行1月起暫停公開市場國債買入操作
滬深三大股指開市個別走 人行進行45億人幣逆回購