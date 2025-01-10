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周大福企業傳售澳洲電力公司阿林塔能源

市傳周大福企業已聘請顧問，研究對Alinta Energy Pty（阿林塔能源）的處置方案，彭博引述消息人士指，考慮方案包括可能出售這家澳大利亞電力供應商的部分股權。

Alinta Energy發言人表示，公司正在探索與潛在合作夥伴的合作和共同投資機會，並指一直考慮支持增長的機會，包括投資可再生能源項目。至於有關討論尚處於早期階段，不確定是否會進行交易。

周大福於2017年斥資約40億澳元（約25億美元）收購Alinta Energy，成為其最雄心勃勃的海外擴張計畫之一。這家公司在澳大利亞和紐西蘭擁有超過100萬客戶。周大福2023年將該公司在西澳州皮爾巴拉地區的資產售予APA Group，包括債務在內作價合計17億澳元。

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