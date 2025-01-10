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財政部副部長廖岷：去年發地方政府專項債4萬億人幣

財政部副部長廖岷指，去年全年發行地方政府專項債券4萬億元（人民幣，下同），超長期特別國債1萬億元。

他在國新辦舉行的「中國經濟高質量發展成效」新聞發布會上表示，去年2萬億元置換債券額度在去年12月18日已經全部發行完畢。今年的2萬億元置換債券已啟動相關發行工作，更大力度地支持地方政府緩釋償債壓力，增強發展動能。至於發行特別國債支持國有大行補充核心一級資本，目前相關銀行正在測算和細化補充資本方案，將抓緊推動實施。

廖岷指，去年年財政運行總體平穩，預算執行情況較好。總的看，全年可以實現收支平衡，並指更加積極的財政政策可期，主要體現在力度、效率、時機三個方面。在力度上要好用足政策空間，加強逆周期調節，提高財政赤字率，加大支出強度，進一步增加對地方轉移支付，增強地方的財力，兜牢三保底線，安排更大規模的政府債券，包括超長期特別國債，地方政府專項債券等。

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