文章日期：2025年1月10日 15:38
騰訊（0700）減持優必選（9880）約6.29%股權及微盟（2013）約5.9%股權，內地傳媒引述騰訊回應，該集團主動回顧其投資組合，並評估潛在的調整動作，以將資金用於股東回報或新的投資項目中。
受減持影響，微盟今天曾下跌最多65.4%，而優必選今天曾下跌最多13%。
其他報道
碧桂園重組提案 據報未獲關鍵債券持有人支持
周大福企業傳售澳洲電力公司阿林塔能源
滬深三大指數齊跌逾1% 滬指全周累跌1.34%
普拉達據報有意收購Versace
MSCI中國指數累跌逾20% 邁向技術性熊市
阿波羅擬參與Seven & i私有化交易
港交所委任余學勤及林基榮為董事總經理
【有片：埋身擊】美元兌加元持續向上 料升至呢個水平始有阻力
龍光集團與債權人小組訂立整體債權人支持協議
半日沽空金額增3% 騰訊沽空減20%
融創：信達資管提清盤 聆訊3月舉行
恒指半日跌85點 國指見1個月低 布魯可半日升50% 紐曼思跌18%
法院下令清盤恒大關鍵子公司
滬深三大指數半日向下 滬指失守3220點 深證成指跌穿1萬點
杉玉推快閃優惠 身份證號碼有「2」或「5」即可減50元
港元拆息全線向下 1個月HIBOR見兩個月低 3個月息見3個月低
空中巴士2024年交付766架噴氣式飛機 創6年新高
美國據報下周敲定針對中國汽車零件進口新規
聯儲局官員料利率短時間內維持不變
日本家庭支出連續第四個月下降
結業潮｜ 傳嘉禾旗下四間戲院停業 周六戲票停售