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恒指收市跌176點 見3個月低 港股連跌兩周 騰訊累跌一成 布魯可升40%

今晚美國非農就業數據前，美期、亞股續下跌，上證綜指再度失守3200點關口並以全日低位收，深圳創業板創一周最大跌幅，落入超賣區，MSCI中國指數曾較去年10月的高位累跌逾20%，邁向技術性熊市。港股下跌，恒指國指連跌5日，恒指下試19000點關，低見19036.64點，是2024年9月24日後最低。國指、科指則見1個月低。布魯可（0325）上市曾升最多82.1%，收市升40.8%；紐曼思（2530）曾跌最多27.5%，收市跌13.75%。

全周計，三大指數均向下，跌幅近兩個月最大，且連跌第二周，騰訊（0700）累跌10.77%。

恒指今早高開87點，高位升129點，低位跌204點，高低波幅334點。上升股份比例為17.38%，下跌為46.06%，無升跌為36.54%。

恒指收市跌176點或0.92%，報19064點，大市成交金額1446億元，較上日增加12.11%，是1月8日1683.97億元成交後最多；國指跌80點或1.16%，報6898點。恒生科技指數收報4260點，跌1.18%。

藍籌股成交金額687.42億元，佔大市成交47.53%；科指成份股成交金額425.34億元，佔大市成交29.41%；國指成份股成交金額602.26億元，佔大市成交41.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.66%，至101.89億元，佔大市成交7.04%。牛熊證成交金額57.48億元，增加2.84%；窩輪成交金額44.4億元，增加0.18%。

藍籌14隻升，67隻下跌，2隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.13%，收報15.14元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌5.11%，收報26.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報32.35元，升2.86%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.46元，跌6.58%。

恒指續低於100天線(19503.94點)。科指下試100天線(4235.08點)。

北水南下合計淨流入46.5億元，較上日減少59.08%，連續第16日流入，累計流入1211.3億元，對上一次連續16日淨流入是6月6日。北水本月累計流入646.92億元，按月減少32.22%，連續第2個月減少，金額是2024年9月後新低，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.06%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見19036.64點，是2024年9月24日18532.28點後最低。今日收市報19064.29點，是2024年9月24日後收市新低，當日報19000.56點。連跌5日，累計跌695.98點，對上一次連跌5日是2024年11月14日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2024年9月9日。

科指曾跌最多1.39%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.36%。低見4251.77點，是2024年11月27日4188.74點後最低。收市報4260.82點，是2024年11月26日後收市新低，當日報4221.99點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.26%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.7%。低見6891.02點，是2024年11月27日6802.46點後最低。今日收市報6898.15點，是2024年11月26日後收市新低，當日報6851.56點。連跌5日，累計跌261.13點，對上一次連跌5日是2024年9月9日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2024年9月9日。

一周表現

恒指本周累跌3.52%或695點，跌幅是2024年11月15日後最大，當時收市跌幅為6.28%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是2024年11月22日；本周表現最佳的是康師傅（0322），累升9.82%，其次為中芯國際（0981）及網易（9999），分別升9.48%及7.47%。而表現最差的是騰訊（0700），累跌10.77%，其次為東方海外（0316）及海底撈（6862），分別跌9.98%及9.26%。

國指本周累跌3.65%或261點，跌幅是2024年11月15日後最大，當時收市跌幅為6.45%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是2024年11月22日；本周表現最佳的是極兔速遞（1519），累升15.19%，其次為中芯國際（0981）及網易（9999），分別升9.48%及7.47%。而表現最差的是騰訊（0700），累跌10.77%，其次為海底撈（6862）及美團（3690），分別跌9.26%及8.85%。

科指本周累跌3.23%或142點，跌幅是2024年11月15日後最大，當時收市跌幅為7.29%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是2024年11月22日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升9.48%，其次為網易（9999）及ASMPT（0522），分別升7.47%及5.39%。而表現最差的是騰訊（0700），累跌10.77%，其次為美團（3690）及理想（2015），分別跌8.85%及8.43%。

午後消息股表現

普拉達（1913）據報有意收購Versace。收報60.25元，跌0.41%。

港交所（0388）委任余學勤及林基榮為董事總經理。收報279.6元，跌0.85%。

京東（9618）下調免運費門檻 自營商品滿188元人民幣送貨上門。收報130.9元，跌1.73%。

龍光集團（3380）與債權人小組訂立整體債權人支持協議。收報0.93元，跌5.1%。

融創（1918）：信達資管提清盤 聆訊3月舉行。收報1.3元，跌25.71%。

今早及隔晚消息股表現

法院下令清盤恒大（3333）關鍵子公司。停牌。

美國據報下周敲定針對中國汽車零件進口新規。汽車股

吉利（0175）收報13.76元，跌1.43%。

比亞迪（1211）收報251.4元，跌1.72%。

小鵬（9868）收報46.6元，跌0.43%。

理想（2015）收報87.95元，升0.51%。

蔚來（9866）收報33.05元，跌0.45%。

零跑（9863）收報30.5元，跌0.33%。

恒大汽車（0708）收報0.201元，升2.03%。

布魯可（0325）上市，定價60.35元。創上市新高，見109.9元，平上市低位0元，收報85元，升40.85%。

紐曼思（2530）上市，定價0.8元創上市新高，見0.79元，平上市低位0元，收報0.69元，跌13.75%。

協鑫新能源（0451）3億購LNG接收站項目公司 將折讓配股、發換股債支付。收報0.46元，無升跌。

紫金（2899）：洽購藏格礦業。收報15.14元，升3.13%。

港科探索（1137）：去年12月訂單總商品交易額6.85億元按年跌6.2%。見52周低1.28元，收報1.28元，跌3.76%。

英皇鐘錶珠寶（0887）配新股集資逾7900萬擬擴零售網。收報0.17元，無升跌。

碧桂園（2007）：已與協調委員會達共識 ，擬削債116億美元及債務展期逾十年。停牌。

新世界（0017）有四個月認沽期權首錄低價3.9元成交。創上市新低，見4.4元，收報4.44元，跌4.72%。

騰訊沽售微盟（2013）5.45%股份，仍持有不足3%股權。收報1.88元，跌40.88%。

交個朋友（1450）去年全年GMV升近兩成。收報0.94元，跌3.09%。

騰訊（0700）出資15億元回購401萬股。收報369.6元，跌1.02%。

中遠海能（1138）發盈喜，料去年全年多賺17%至39.6億人幣。收報6.74元，升1.51%。

丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷量跌12%。收報5.61元，升0.36%。

馬雲（9988）：中國人口結構正改變，AI將重塑世界。收報79.6元，跌1.24%。

中糧家佳康（1610）去年12月豬肉出欄量按月升三成。收報1.3元，跌2.26%。

破頂股表現

破頂股包括，老鋪黃金（6181）創上市新高，見305元，收報288.4元，跌3.55%；上海青浦消防（8115）創上市新高，見5.98元，收報5.71元，跌3.22%；德益控股（9900）創上市新高，見11.62元，收報10.4元，跌4.24%；國富氫能（2582）創上市新高，見126.8元，收報121.3元，跌0.98%；毛戈平（1318）創上市新高，見62.55元，收報60.25元，升3.61%；重塑能源（2570）創上市新高，見208.6元，收報201元，升4.52%；英諾賽科（2577）創上市新高，見36.75元，收報35元，升5.74%；腦動極光（6681）創上市新高，見4.78元，收報4.4元，升1.38%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9076.5元，收報9076.5元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1106.4元，收報1106.4元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1083.6元，收報1083.6元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1166.6元，收報1166.5元，升0.06%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1051.75元，收報1051.75元，升0%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.54元，收報4.53元，升0.67%；國泰航空（0293）創52周高，見10.66元，收報10.46元，跌1.32%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.2元，收報0.178元，升1.71%；方正控股（0418）創52周高，見1.16元，收報1.12元，升3.7%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；數字王國（0547）創52周高，見0.54元，收報0.52元，升1.96%；亞洲聯合基建控股（0711）創52周高，見0.56元，收報0.45元，升1.12%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.365元，收報0.365元，無升跌。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見76.6元，收報76.5元，升1.19%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.86元，收報6.94元，跌0.14%；歐化（1711）低見0.058元，收報0.069元，升6.15%；晨鳴紙業（1812）低見1.12元，收報1.12元，跌2.61%；新世界發展（0017）低見4.4元，收報4.44元，跌4.72%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.092元，收報0.104元，跌2.8%；德祥地產（0199）低見0.19元，收報0.205元，跌0.97%；中能控股（0228）低見0.053元，收報0.055元，跌5.17%；瑞浦蘭鈞（0666）低見8.83元，收報9.76元，跌4.87%；超大現代（0682）低見0.195元，收報0.2元，無升跌；亞洲電視控股（0707）低見0.085元，收報0.092元，升3.37%。

75隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見4.36元，收報4.37元，跌2.02%；國際家居零售（1373）低見0.95元，收報0.97元，升1.04%；兗煤（1171）低見7.88元，收報7.93元，跌3.29%；華能國電（0902）低見3.89元，收報3.9元，跌2.5%；遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.9元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；大生地產（0089）低見1.65元，收報1.65元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.305元，收報0.315元，跌5.97%；恒基發展（0097）低見0.1元，收報0.1元，跌0.99%；銀建國際（0171）低見0.079元，收報0.088元，升8.64%。

異動股

上升異動股，包括，布魯可（0325）收報85元，升40.85%；聲揚集團（8163）收報0.171元，升33.59%；萬順集團控股（1746）收報0.37元，升32.14%；中木國際（1822）收報0.315元，升30.71%；國農金融投資（8120）收報0.52元，升28.4%；懶豬科技（8379）收報0.09元，升23.29%；保德國際發展（0372）收報0.238元，升22.05%；北京體育文化（1803）收報0.08元，升21.21%；歲寶百貨（0312）收報0.041元，升20.59%；中加國信（0899）收報0.106元，升20.45%；靈寶黃金（3330）創52周高，見4.18元，收報4.18元，升20.11%。

下跌異動股，包括，方舟健客（6086）創上市新低，見2.15元，收報2.43元，跌45.15%；微盟集團（2013）收報1.88元，跌40.88%；同源康醫藥－Ｂ（2410）收報20.5元，跌29.55%；正乾金融控股（1152）收報0.091元，跌26.61%；融創（1918）收報1.3元，跌25.71%；納泉能源科技（1597）收報3.54元，跌24.68%；環球數碼創意（8271）收報0.062元，跌22.5%；志道國際（1220）收報0.086元，跌21.82%；大健康國際（2211）收報0.101元，跌19.2%；中國創意控股（8368）收報0.5元，跌18.03%。

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