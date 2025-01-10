基金組織預計，未計入發行及償還債券款項，2024/2025年度財政赤字為本地生產總值的2%，收窄幅度低於初時預算的估計，主要原因是與房地產有關的財政收入持續疲弱。雖然財政儲備有所下降，但預計在2024/2025年度末將處於約為本地生產總值21%的充裕水平，因此仍可維持規模可觀的財政空間。展望未來，經採取開源、控制開支以及逐步結束疫情相關支援措施，預計財政赤字將進一步收窄，儘管收窄速度低於之前的預期。考慮到經濟疲弱，加上需要進一步強化充足社會安全網，未計入發行及償還債券款項，預期推遲兩年於2027/2028年度實現財政平衡的步伐乃屬適當。
要實現未計入發行及償還債券款項前於2027年前消除財政赤字計劃，很可能需要縮減已計劃推展的基建支出。並需要採取措施增加稅收，同時保障弱勢社群。有關措施可包括增加個人入息稅的累進程度，提升高收入組別的稅率。提高應課稅品稅額、推出增值稅、資本增值稅及股息稅，均可帶來額外的收入。
文章指，香港正走向逐步但不均衡的復甦。面對持續的經濟疲弱以及內外環境的不利因素，政策應致力於支持內需和緩解風險。政府當局實施更為漸進的財政整固計劃屬有助於維持經濟復甦，並在中期增加和開拓政府收入，以應對與人口老化有關的支出壓力，並為可促進經濟增長的投資提供資金。
IMF指，儘管某些領域的金融壓力需要加強監測和監督，但由於香港的金融體系具備充足緩衝、監管框架穩健，金融領域的風險似乎是可控的。不過，快速的人口老化，加上物流和貿易服務領域的地區競爭加劇，凸顯提高勞動力供應和生產力的需要，並通過發掘新的增長點來支持高質量和可持續的經濟增長。增強氣候變化相關風險的抵禦能力和推進綠色轉型同樣至關重要。
IMF提出，經濟前景存在高度不確定性，增長面臨的風險整體偏向下行。如果貿易緊張局勢升級或房地產市場出現更深入和更持久調整，導致中國內地經濟比預期更急劇放緩，將會進一步削弱市場信心，並通過金融和貿易渠道對本地經濟活動造成不利影響。主要經濟體增長放緩，將削弱香港服務和商品的外部需求，而美國貨幣政策偏緊的時間比預期更長，將導致香港本地金融環境在更長時期處於偏緊狀態，從而制約內部需求，並對本地房地產市場造成進一步的下行壓力。
樓市方面，IMF指，對進一步放寬房屋政策需要採取謹慎的態度。分析顯示，樓價下跌主要原因為供應增加，而息率高企的影響力相對較小。若進一步放寬宏觀審慎政策，應維持審慎的貸款標準，避免鼓勵過度承受風險的行為。
文章指，繼續努力建立充滿活力同時監管完善的數碼金融生態圈，將能維持香港作為國際金融中心的地位。當局著手準備監管穩定幣發行人和虛擬資產場外交易的法例。展望未來，隨著數碼金融生態圈越趨複雜和規模日益擴大，在採取上述措施的同時，亦須繼續加強抵禦數碼和網路威脅的能力。此外，推進可持續金融樞紐的發展，將提高市場透明度，同時亦有助將香港特區定位為領先的全球中心，能推動私營界別資本進行綠色和可持續投資。
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