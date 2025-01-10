基金組織預計，未計入發行及償還債券款項，2024/ 2025年度財政赤字為本地生產總值的2%，收窄幅度低於初時預 算的估計，主要原因是與房地產有關的財政收入持續疲弱。雖然財政 儲備有所下降，但預計在2024/2025年度末將處於約為本地 生產總值21%的充裕水平，因此仍可維持規模可觀的財政空間。 展望未來，經採取開源、控制開支以及逐步結束疫情相關支援措施， 預計財政赤字將進一步收窄，儘管收窄速度低於之前的預期。考慮到 經濟疲弱，加上需要進一步強化充足社會安全網， 未計入發行及償還債券款項，預期推遲兩年於2027/ 2028年度實現財政平衡的步伐乃屬適當。

要實現未計入發行及償還債券款項前於2027年前消除財政赤字計 劃，很可能需要縮減已計劃推展的基建支出。 並需要採取措施增加稅收，同時保障弱勢社群。有關措施可包括增加 個人入息稅的累進程度，提升高收入組別的稅率。 提高應課稅品稅額、推出增值稅、資本增值稅及股息稅， 均可帶來額外的收入。

文章指，香港正走向逐步但不均衡的復甦。面對持續的經濟疲弱以及 內外環境的不利因素，政策應致力於支持內需和緩解風險。政府當局 實施更為漸進的財政整固計劃屬有助於維持經濟復甦，並在中期增加 和開拓政府收入，以應對與人口老化有關的支出壓力，並為可促進經 濟增長的投資提供資金。

IMF指，儘管某些領域的金融壓力需要加強監測和監督，但由於香 港的金融體系具備充足緩衝、監管框架穩健，金融領域的風險似乎是 可控的。不過，快速的人口老化，加上物流和貿易服務領域的地區競 爭加劇，凸顯提高勞動力供應和生產力的需要，並通過發掘新的增長 點來支持高質量和可持續的經濟增長。增強氣候變化相關風險的抵禦 能力和推進綠色轉型同樣至關重要。

IMF提出，經濟前景存在高度不確定性， 增長面臨的風險整體偏向下行。如果貿易緊張局勢升級或房地產市場 出現更深入和更持久調整，導致中國內地經濟比預期更急劇放緩， 將會進一步削弱市場信心，並通過金融和貿易渠道對本地經濟活動造 成不利影響。主要經濟體增長放緩， 將削弱香港服務和商品的外部需求，而美國貨幣政策偏緊的時間比預 期更長，將導致香港本地金融環境在更長時期處於偏緊狀態，從而制 約內部需求，並對本地房地產市場造成進一步的下行壓力。

樓市方面，IMF指，對進一步放寬房屋政策需要採取謹慎的態度。 分析顯示，樓價下跌主要原因為供應增加， 而息率高企的影響力相對較小。若進一步放寬宏觀審慎政策， 應維持審慎的貸款標準，避免鼓勵過度承受風險的行為。

文章指，繼續努力建立充滿活力同時監管完善的數碼金融生態圈，將 能維持香港作為國際金融中心的地位。當局著手準備監管穩定幣發行 人和虛擬資產場外交易的法例。展望未來，隨著數碼金融生態圈越趨 複雜和規模日益擴大，在採取上述措施的同時， 亦須繼續加強抵禦數碼和網路威脅的能力。此外，推進可持續金融樞 紐的發展，將提高市場透明度，同時亦有助將香港特區定位為領先的 全球中心，能推動私營界別資本進行綠色和可持續投資。

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