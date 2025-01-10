文章日期：2025年1月10日 17:00
國際貨幣基金組織（IMF）代表團發表評核總結，認為儘管面對多重挑戰，香港經濟正逐步復蘇，再次肯定香港作為國際金融中心的地位和功能，並認同香港的金融體系在穩健的制度框架、充足的政策緩衝空間，以及聯繫匯率制度暢順運作下仍然強韌。財政司司長陳茂波表示，歡迎代表團認同香港經濟正穩步復蘇。代表團再次肯定香港金融體系的韌性，會繼續鞏固提升香港國際金融中心的地位，發揮好「一國兩制」下「內聯外通」的獨特功能。
陳茂波表示，亦感謝代表團認同其以循序漸進的方式整合財政。面對複雜多變的外圍政經環境，以及本港經濟結構處於調整過程，會適當開源節流，並以節流為主導的策略，在數年內恢復收支平衡。節流方面，會管控經常開支增長以逐步收窄收支差距；開源方面，會保持香港簡單低稅制的競爭優勢，並兼顧社會實際情況，避免削弱經濟恢復的動力，並以「能者多付」為原則，盡量減低對一般普羅市民的影響。至於就基金組織提出的不同建議，特區政府會仔細研究並分析。
香港金融管理局總裁余偉文表示，歡迎代表團肯定其監管架構，以及在不斷轉變的環境中，保障金融穩定的重要緩衝措施。正如代表團指出，香港經濟高度開放，金融服務業規模龐大，並與全球接軌，因此聯繫匯率制度仍然是最適合香港的安排。
IMF代表團於去年11月11至22日訪問香港，其間與特區政府官員、金融監管機構及私營機構代表進行討論。工作人員完成就香港的2024年第四條磋商討論後，今日就其評核發表初步總結。
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