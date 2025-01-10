陳茂波表示，亦感謝代表團認同其以循序漸進的方式整合財政。面對 複雜多變的外圍政經環境，以及本港經濟結構處於調整過程， 會適當開源節流，並以節流為主導的策略，在數年內恢復收支平衡。 節流方面，會管控經常開支增長以逐步收窄收支差距；開源方面，會 保持香港簡單低稅制的競爭優勢，並兼顧社會實際情況，避免削弱經 濟恢復的動力，並以「能者多付」為原則，盡量減低對一般普羅市民 的影響。至於就基金組織提出的不同建議， 特區政府會仔細研究並分析。

香港金融管理局總裁余偉文表示，歡迎代表團肯定其監管架構， 以及在不斷轉變的環境中，保障金融穩定的重要緩衝措施。 正如代表團指出，香港經濟高度開放，金融服務業規模龐大， 並與全球接軌，因此聯繫匯率制度仍然是最適合香港的安排。

IMF代表團於去年11月11至22日訪問香港，其間與特區政府 官員、金融監管機構及私營機構代表進行討論。工作人員完成就香港 的2024年第四條磋商討論後，今日就其評核發表初步總結。

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